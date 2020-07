Plotki potwierdzone. Cuphead już dostępne na PlayStation 4

Studio MDHR

Przeciek się potwierdził i Cuphead rzeczywiście trafił na konsolę PlayStation 4, co ujawniono w trakcie Summer Game Festival. Gra jest już dostępna na sprzęcie Sony, kosztuje 84 zł i wymaga niecałych 4 GB przestrzeni na dysku twardym.

Niestety, jak na razie nie ujawniono żadnych nowych informacji na temat nadchodzącego dodatku The Delicious Last Course. Przypominamy, że rozszerzenie to ma wprowadzić nową grywalną postać – Ms. Chalice, a także dodatkowe poziomy, przedmioty i kolejnych wymagających bossów do pokonania.

Zobaczcie też zwiastun premierowy, który zachęca do sięgnięcia po wersję na PlayStation 4.

Cuphead oryginalnie zadebiutowało na PC oraz konsoli Xbox One w 2017 roku. Jakiś czas później tytuł ten trafił także na konsolę Nintendo Switch.