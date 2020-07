Games with Gold w sierpniu. Microsoft przedstawia ofertę

materiały prasowe

Niedawno Sony ujawniło gry, które wkrótce trafią do PlayStation Plus, teraz zaś przyszła kolej na ruch konkurencji. Microsoft przedstawił produkcje, które w lipcu pojawią się w abonamencie Games with Gold i trzeba przyznać, że jest to oferta… nietypowa.

Osoby z konsolą Xbox One będą mogły pobrać gry Portal Knights, czyli trójwymiarowe i kanciaste RPG, w którym kluczową rolę odgrywa crafting oraz Override: Mech City Brawl z efektownymi starciami mechów i rozgrywką zarówno dla jednego, jak i wielu graczy.

Znacznie bardziej kontrowersyjne są jednak tytuły na Xboksa 360. W sierpniu będą to bowiem… gry z pierwszego Xboksa, działające na nowszych konsolach dzięki wstecznej kompatybilności – MX Unleashed oraz Red Faction II. Są to produkcje z odpowiednio 2004 i 2002 roku.

Tak prezentuje się pełna rozpiska Games with Gold na sierpień 2020:

Portal Knights (Xbox One) – od 1 do 31 sierpnia

Override: Mech City Brawl (Xbox One) – od 16 sierpnia do 15 września

MX Unleashed (Xbox 360 i Xbox One) – od 1 sierpnia do 15 sierpnia

Red Faction II (Xbox 360 i Xbox One) – od 16 do 31 sierpnia