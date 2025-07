Połowa finałowego sezonu Wiedźmina nakręcona. Kto za nią odpowiada?

fot. Netflix

Reklama

Produkcja finałowego, piątego sezonu Wiedźmina rozpoczęła się w marcu tego roku w Republice Południowej Afryki, a następnie przeniosła się do studia Longcross w Anglii, jego okolic w hrabstwie Surrey, a także na krótko do Walii. Teraz, po kilku miesiącach, zakończono zdjęcia do dwóch pierwszych bloków.

Wiedźmin ma bardzo równomierną strukturę bloków zdjęciowych – każdy reżyser odpowiada za dwa odcinki. W ten weekend ekipa świętowała zakończenie prac nad blokiem drugim, co oznacza, że gotowe są już 4 z 8 odcinków. Zdjęcia do piątego sezonu mają zakończyć się we wrześniu 2025 roku, więc zostały tylko trzy miesiące na realizację drugiej połowy.

Kto odpowiada za nakręcone odcinki finałowego sezonu Wiedźmina?

Pierwsze dwa odcinki piątego sezonu wyreżyserował Jeremy Webb, który odpowiada także za finałowe dwa odcinki sezonu czwartego, oraz pracował przy takich produkcjach jak The Last of Us, The Umbrella Academy, Punisher i innych.

Drugi blok wyreżyserował Christopher Clark Cowan, który jest również choreografem walk w dwóch ostatnich sezonach serialu. W jego dorobku reżyserskim znajdują się m.in. Akolita i Miguel Wants to Fight.

Sezon 4 Wiedźmina znajduje się obecnie w fazie postprodukcji i ma zostać wydany w 2025 roku.

Wiedźmin - screeny z zapowiedzianej 4 części gry