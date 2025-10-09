Jeszcze jeden zwiastun Pluribus. Czy wreszcie wiadomo o co chodzi w tym serialu?

Apple TV

Od dłuższego czasu twórca hitów takich jak Breaking Bad czy Better Call Saul, trzymał swoich fanów w dziwnej niepewności. Wszystkie dotychczasowe zwiastuny i zapowiedzi w bardzo enigmatyczny sposób przedstawiały dziwaczne krótkie scenki, z których niewiele wynikało, a opis fabuły obiecujący naprawdę specyficzne science fiction również nie był zbyt obfity w szczegóły.

Najnowszy zwiastun nie przełamuje w pełni tajemnicy stojącej za tym zagadkowym projektem, ale przynajmniej odrobinę zdradza w jaką stronę będzie szedł klimat serii. Cała scenka opiera się na wymianie zdań pomiędzy protagonistką, graną przez Rheę Seehorn, a widocznym na ekranie jej telewizora reprezentantem Białego Domu.

Pluribus - zwiastun

Historia Pluribusa koncentruje się na najbardziej pechowej osobie na świecie, która niespodziewanie staje przed zadaniem… uratowania ludzkości przed nadmiarem szczęścia.

Nowa produkcja Vince’a Gilligana określana jest jako serial science fiction, który będzie łamać gatunkowe schematy i bawić się konwencją. Projekt realizowany jest we współpracy z Apple TV+ i ma już zamówienie na dwa sezony.

Pluribus - zdjęcia