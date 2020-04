Plusk - Disney+ cenzuruje scenę z fatalnymi efektami komputerowymi

Plusk trafił do Disney+ w lutym 2020 roku, ale wówczas to był stary film i nikt się nim nie zainteresował. W dobie izolacji z powodu pandemii wielu widzów powróciło do popularnej pozycji Rona Howarda i okazuje się, że Disney+ musiał ją ocenzurować. Daryl Hannah gra syrenę, więc w paru scenach jest całkowicie naga. Najgorsza jest ta, w której bohaterka żegna się z postacią Toma Hanksa i naga biegnie do oceanu. W kinowej wersji widzowie widzieli całkowicie nagą aktorkę, a w ocenzurowanej dodano fatalne przedłużenie włosów zakrywające pupę. Zobaczcie sami, że aż rzuca się w oczy miejsce, w której ten efekt komputerowy został dodany. Ocenzurowano również scenę, w której Madison idzie naga do Statuy Wolności poprzez zmianę skupienia kadru.

Disney+ musiał podjąć decyzję o cenzurze tego filmu, ponieważ platforma musi spełniać rygorystyczne standardy oferowania familijnej rozrywki, które są narzucane przez odgórną strategię korporacji. Choć Plusk formalnie jest filmem Disneya, w latach 80. był pierwszym dystrybuowanym przez Touchstone Pictures. Walt Disney Studio stworzyło je po to, by móc tworzyć i wprowadzać na rynek treści dla starszych widzów, które nie mogą być z wiadomych przyczyn dystrybuowane pod marką Disneya.

Gdy widz włącza film w Disney+, na samym początku dostaje informacje o modyfikacji, więc nikt się tam z tym nie kryje. Polityka Disneya odnośnie tworzenia rozrywki dla całej rodziny pod banderą Walt Disney Studios jest znana od dekad, ale jak wielu zwraca uwagę, mogli przynajmniej dopracować ten efekt komputerowy.

Tak wygląda oryginał. Z uwagi na nagość tylko dla dorosłych: