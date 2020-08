Po tej kawie nie zaśniesz. Zadba o to Freddy Krueger!

fot. materiały prasowe

Robert Englund to amerykański aktor, który zagrał wiele drugoplanowych ról w filmach i serialach. Często też podkłada głos bohaterom w serialach animowanych i grach wideo. Jednak największą sławę zdobył wcielają się w postać Freddy'ego Kruegera w serii horrorów Koszmar z Ulicy Wiązów. Ostatni raz zagrał w filmie tego kultowego mordercę we Freddy kontra Jason, ale też powrócił do swojej roli w krótkim cameo w jednym z odcinków Goldbergów.

W związku z niesłabnącą popularnością tego złoczyńcy firma Dead Sled Coffee zaproponowała aktorowi współpracę przy tworzeniu nowej kawy nawiązującej do Koszmaru z Ulicy Wiązów.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy wysyłaliśmy Robertowi różne kawy zarówno z naszej istniejącej linii, jak i nowe smaki, które wyczarowaliśmy. Wszystkie były przepyszne, więc sądzimy, że pokochacie gotowy produkt. Praca z Robertem była niesamowitym przeżyciem. Jest bardzo sympatyczną i życzliwą osobą, a jego pomysły idące w parze z entuzjazmem pokazują, jak bardzo jest podekscytowany tą kawą. Dla mnie też było to surrealistyczne. Będąc przez całe życie fanem serii Koszmaru z Ulicy Wiązów, musiałem opanować swoje podniecenie przy tej okazji. Zarówno od strony osobistej, jak i zawodowej było to niesamowite i pouczające doświadczenie.

Robert Englund również na swoim Twitterze od jakiegoś czasu tajemniczo nawiązywał do tego przedsięwzięcia. Ostatecznie potwierdził współpracę pisząc, że (kawa) "będzie tak mocna, że nie zaśniesz".

https://twitter.com/RobertBEnglund/status/1293609681487765504

Dead Sled Coffee nie podzieliło się żadnymi zdjęciami opakowań, materiałami promocyjnym czy szczegółowym opisem smaku, ale zapowiedziało, że produkt będzie dostępny w przedsprzedaży.