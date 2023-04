Pogromcy duchów 4 - nowe informacje o filmie. Nowy Jork i klasyczne kostiumy

Fot. Sony Pictures

Co wiemy o Pogromcach duchów 4? Już wcześniej pojawiały się plotki, że twórcy planują powrócić do Nowego Jorku i kultowego budynku straży pożarnej, znanego z oryginalnych filmów Ghostbusters. Podczas prezentacji na CinemaCon nie pokazano żadnych materiałów filmowych, ale uczestnicy spotkania mieli za to okazję zobaczyć nową drużynę Pogromców Duchów w oficjalnych kombinezonach, stojącą z Ecto-1 w garażu ikonicznej remizy strażackiej.

Na zdjęciu, które Sony udostępniło w poniedziałek, widać gwiazdy: Paula Rudda, Carrie Coon, Finna Wolfharda i McKenna Grace w kombinezonach, które pokazują ich jako najnowszą drużynę we franczyzie. Sony potwierdziło również datę premiery: 20 grudnia 2023 roku. W obsadzie są także Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster, a także Emily Alyn Lind. Za reżyserię odpowiedzialny jest Gil Kenan.

fot. materiały prasowe