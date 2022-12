Kirstie Alley nie żyje. Gwiazda serii I kto to mówi oraz serialu Zdrówko miała 71 lat

fot. TriStar Pictures - © 1993

Kirstie Alley zmarła w wieku 71 lat po walce z rakiem. Informację potwierdziła rodzina aktorki w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.

Jako aktorka telewizyjna zdobyła uznanie grając w kultowym serialu komediowym Zdrówko z 1982 roku, za który zdobyła nagrodę Emmy (łącznie była nominowana do niej aż pięciokrotnie w latach 1988-1993). Alley dołączyła do obsady dopiero w szóstym sezonie po tym, jak z serialu odeszła Shelley Long. Poza tym zdobyła Emmy za film telewizyjny Mój syn moje życie z 1994 roku. Do Emmy była nominowana także za role w serialu Sekrety Weroniki oraz za kreację w miniserialu Ostatni Don z 1997 roku. Jedną z jej pierwszych popularniejszych ról był kultowy miniserial Północ-południe z 1985 roku.

https://twitter.com/kirstiealley/status/1599931870786908160

Na dużym ekranie przede wszystkim popularność zdobyła dzięki komediowej serii I kto to mówi, która doczekała się trzech części. Występowała także w takich filmach jak Star Trek II: Gniew Khana, Ucieczka oraz Randka w ciemno.

W ostatnich latach grała w takich serialach jak Kirstie, Goldbergowie, Flaked, Królowe krzyku oraz Pępek świata. Częściej jednak była gwiazda reality show w USA oraz w Wielkiej Brytanii. Na czele z Big Life, który opowiadał o jej walce z nadwagą.

Kirstie Alley nie żyje. Hollywood żegna aktorkę

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez John Travolta (@johntravolta)

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kristin Chenoweth (@kchenoweth)

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Parker Stevenson official (@parkerstevensonofficial)

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)



https://twitter.com/robertpatrickT2/status/1599940911328538624

https://twitter.com/JohnFugelsang/status/1599940798606635009

https://twitter.com/adamcarolla/status/1599941738604658691

https://twitter.com/YNB/status/1599941233941811200

https://twitter.com/TheCarlWeathers/status/1599944800622759938

https://twitter.com/Travistritt/status/1599940636798775299

https://twitter.com/StevenCanals/status/1599947838494248962

https://twitter.com/RealClancyBrown/status/1599945585473490945

https://twitter.com/EverCarradine/status/1599942430195056640

https://twitter.com/JackeeHarry/status/1599952118194266113