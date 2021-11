Pogromcy duchów. Dziedzictwo odnosi sukces. Jak radzi sobie Eternals?

Fot. Sony Pictures

Pogromcy duchów. Dziedzictwo zadebiutowali w Ameryce Północnej na pierwszym miejscu box office z wynikiem 44 mln dolarów. Dla porównania reboot z 2016 roku osiągnął otwarcie w wysokości 46 mln dolarów. Z uwagi na budżet w wysokości 75 mln dolarów jest to doskonała wiadomość, ponieważ z amerykańskiego rynku najwięcej pieniędzy trafia do kieszeni producentów. Do tego z uwagi na zakończenie nauki w szkołach i college'ach z powodu Święta Dziękczynienia, nadchodzące dni mogą być znakomite dla tego filmu. Poza USA zebrał 16 mln dolarów z 31 krajów. Sumując, na koncie 60 mln dolarów.

Na czwartej lokacie w Ameryce Północnej debiutuje King Richard: Zwycięska rodzina Jest to premiera hybrydowa, czyli jednocześnie film trafił do kin oraz do platformy streamingowej HBO Max. Produkcja pomimo dobrych recenzji zebrała zaledwie 5,7 mln dolarów. Co ciekawe, według danych film obejrzało 500 tysięcy Amerykanów, a dla porównania Pogromców duchów zobaczyło 3,5 mln widzów. Dane pochodzą od firmy EntTelligence.

Eternals utrzymało drugie miejsce z wynikiem 10,8 mln dolarów. Zanotowano 60% spadek frekwencji. Do tej pory w Ameryce Północnej zebrano 135,8 mln dolarów. Ze świata zbiera 22,7 mln dolarów (razem 200,3 mln dolarów). Sumując na koncie 336,1 mln dolarów.

Diuna powoli kończy kinowy żywot w Ameryce Północnej. Piąty weekend to zmniejszenie liczby kin o 815. To przełożyło się na zaledwie 3 mln dolarów. Łącznie na tym rynku ma 98,2 mln dolarów. Ze świata zebrał 268,9 mln dolarów. Sumując, na koncie 367 mln dolarów.