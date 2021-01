Pogromcy duchów. Dziedzictwo - młode pokolenie bohaterów na nowym zdjęciu z filmu

fot. Sony Pictures

Pogromcy duchów. Dziedzictwo to nowy film z kultowej serii o drużynie badającej zjawiska paranormalne. Empire Magazine zaprezentowało nowe zdjęcie z produkcji. Możemy zobaczyć na nim młode gwiazdy projektu, Mckennę Grace, Finna Wolfharda i Logana Kima, które ubrane są w stroje Pogromców duchów i znajdują się w kultowym samochodzie, Ecto-1. Zdjęcie możecie obejrzeć na początku poniższej galerii.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo podąża za rodzeństwem, które razem z mamą przeprowadza się do pewnego miasteczka. Na miejscu odkrywają sprzęt Pogromców duchów należący do ich dziadka. Wkrótce nasi bohaterowie będą musieli go użyć, aby ochronić miasteczko przed zjawami.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo

Film wyreżyserował Jason Reitman, syn Ivana Reitmana, twórcy oryginalnych Pogromców duchów. Filmowiec podzielił się w rozmowie z Empire reakcją jego ojca po pokazie próbnym. Powiedział, że jego ojciec popłakał się i stwierdził, że jest z niego dumny.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - premiera filmu 11 czerwca.