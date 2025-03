Matt Murdock znów przeżyje żałobę? Wideo z planu 2. sezonu nowego Daredevila sugeruje śmierć [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

W Nowym Jorku trwają zdjęcia do 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Kolejne wyciek materiałów coraz bardziej klaruje fabułę, która wydaje się skupiać na walce Daredevila (a może i innych mścicieli) z Wilsonem Fiskiem i jego grupą, której zadaniem będzie łapanie herosów i ich prawdopodobna likwidacja. Matt Murdock i jego sojusznicy pozostają w ukryciu i starają zachować status incongnito, a niewidomy prawnik został uznany za zaginionego i trwają jego poszukiwania.

Daredevil: Odrodzenie: sezon 1, odcinek 4 - recenzja spoilerowa

W 1. sezonie Matt Murdock poniósł wielką stratę w życiu osobistym. Chodzi o śmierć Foggy'ego Nelsona w 1. odcinku z rąk Bullseye'a. Ta śmierć mocno wypłynęła na bohatera i doprowadziła do tymczasowego porzucenia alter ego Diabła Stróża, do którego niechybnie powróci. Z kolei nowe nagranie z planu 2. sezonu wskazuje, że z życia Murdocka może zniknąć kolejna bliska osoba.

Na nowym wideo widzimy Cherry'ego, czyli byłego policjanta i współpracownika Matta Murdocka, w którego wciela się Clark Johnson. Zostaje on napadnięty przez kogoś, kto wygląda jak oficer Powell, czyli policjant, z którym Daredevil walczył w 2. odcinku 1. sezonu. Z takiej odległości trudno stwierdzić, czy będzie to ofiara śmiertelna czy może groźba skierowana do Murdocka i jego współpracowników. Wygląda to jednak na budowanie zagrożenia ze strony grupy uderzeniowej Wilsona Fiska.

ROZWIŃ ▼

Ranking wszystkich odcinków Daredevila wg IMDb