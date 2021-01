Pogromcy duchów. Dziedzictwo - poznajcie Munchera. Niebieski duszek podbija internet!

fot. materiały prasowe

Pogromcy duchów. Dziedzictwo to jeden z tych filmów, których premiera była już kilkakrotnie opóźniana. Twórcy dbają jednak o to, by utrzymywać zainteresowanie nadchodzącą produkcją. W ostatnim odcinku hiszpańskiej wersji programu MasterChef Junior pojawiło się oficjalne nawiązanie do czekającego na premierę filmu. Lecz to nie przebranie prowadzących było tu największym zaskoczeniem. Jak mogliśmy przypuszczać, w nowej części Pogromców duchów pojawią się nowe duchy i ten odcinek kulinarnego programu dla dzieci umożliwił nam poznanie jednego z nich. Ma na imię Muncher i wygląda nietuzinkowo. Widać, że niebieski duszek jest nową wariacją na Slimera z poprzednich części.

Zobaczcie sami:

Muncher zrobił duże wrażenie na internautach. Oto niektóre z reakcji na niebieskiego ducha:

Przyjaźń ze Slimerem zakończona. Teraz to Muncher jest moim najlepszym przyjacielem.

https://twitter.com/LeaderOfMop/status/1352442861954994176

Spaliłem wszystkie gadżety i koszulki z Grogu. Teraz liczy się tylko Muncher.

https://twitter.com/cameronwyllie/status/1352446624610607106

Kocham tego przeklętego Munchera. Jest jak niesporczak z twarzą. Jest przerażający.

https://twitter.com/aMainCharacter/status/1352439627186139144

To ja po 10 miesiącach pandemii.

https://twitter.com/sofatoast/status/1352385490016743426

https://twitter.com/Mark_Dubs/status/1352390577334194178

https://twitter.com/CathodeCoaster/status/1352452268466036738

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - premiera została zaplanowana na 11 czerwca 2021.