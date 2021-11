Pogromcy duchów. Dziedzictwo - szczegóły roli obsady z 1. części. Jest scena po napisach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Pogromcy duchów. Dziedzictwo są już na ekranach kin, więc można przybliżyć spoilerowe szczegóły powrotu Dana Aykroyda, Erniego Hudsona oraz Billa Murraya. To dla tych wszystkich, którym niestraszne spoilery i z jakichś przyczyn nie mogą obejrzeć filmu w kinach. Czwarty pogromca duchów Harold Ramis nie żyje, ale... również powraca w filmie!

Ray Stantz (Dan Aykroyd) prowadzi sklep z okultystycznymi artefaktami. Gdy sprawy przybierają coraz gorszy obrót, Phoebe (Mckenna Grace) dzwoni na stary numer pogromców duchów i tak dociera do Raya. Ten wyjaśni dziewczynce, że grupa rozpadła się, gdy Egon Spengler (Harold Ramis) wiele lat wcześniej zabrał sprzęt i zniknął bez słowa. Phoebe mu wyjawia, że jest wnuczką Egona, który zmarł jakiś czas temu.

W finałowej bitwie z Gozerem (w tej roli Olivia Wilde), Ray (Dan Aykroyd) pojawia się razem z Peterem Venkmanem (Bill Murray) i Winstonem Zeddemorem (Ernie Hudson), by stanąć do rewanżu z demonicznym wrogiem. Przeciwnik ma przewagę, aż pojawia się Phoebe, która dzięki wskazówkom ducha Egona dołącza ze swoim sprzętem i razem pokonują Gozera.

Wówczas widzowie i bohaterowie mogą pożegnać się z duchem Egona, który chwilę później udaje się do zaświatów. Postać została stworzona efektami komputerowymi, ale w ogóle nie mówi. Według opinii kwestia wprowadzenia Egona efektami komputerowymi może podzielić widzów pomimo głębokiej emocjonalności tych scen.

Według informacji mediów mamy dwie sceny po napisach. Pierwsza skupia się na Winstonie, który jest teraz bogatym biznesmenem. Po bitwie z końcówki spotyka się on z Janine Melnitz (powracająca do tej roli Annie Potts), aby pogadać. Mówi jej, że płaci czynsz za sklep Raya Stantza i finansuje jego badania. Na koniec wyraźnie sugeruje, że chce wrócić do branży gromienia duchów. Potem widzimy Winstona w starej remizie, a do garażu wjeżdża kultowy ECTO-1. Wszystko wskazuje na to, że ma być on mentorem nowego pokolenia pogromców. Nie wiadomo jednak, czy związani z tym będą Peter i Ray.

W drugiej scenie po napisach widzimy Danę Barrett (w tej roli ponownie Sigourney Weaver) sprawdza Petera przy pomocy kart, których on sam używał w oryginalnym filmie. Wywołuje u niego szok, gdy nie zgadnął karty, a potem Venkman przyznaje, że używał tej sztuczki tylko po to, by podrywać kobiety.