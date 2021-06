Pogromcy duchów. Dziedzictwo - zdjęcia z filmu. Są nowi bohaterowie

fot. materiały prasowe

9 czerwca 2021 roku to Dzień Pogromców Duchów. Niestety Sony Pictures nie wykorzystało tego do opublikowania nowego zwiastuna filmu, a zamiast tego wrzucono tylko kilka zdjęć. Na nich widzimy nowych, młodych bohaterów historii, którzy dołączą do obsady poprzednich części. Są to Celeste O'Connor (jako Lucky), Logan Kim (Podcast) oraz Mckenna Grace (Phoebe).

Na razie nie wiadomo, kiedy Sony Pictures planuje rozkręcić promocję i wrzucić do sieci pełny zwiastun, który w końcu powie widzom, czego się spodziewać. Pierwszy teaser sprzed wielu miesięcy za wiele nie wyjawił.

W obsadzie są także Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd oraz aktorzy z poprzednich części Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver i Annie Potts, Jason Reitman, syn reżysera pierwszych odsłon, stoi za kamerą, a Ivan Reitman wspiera go w roli producenta.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - o czym film?

Samotna matka i jej dwoje dzieci przybywają do małego miasteczka, gdzie odkrywają tajemnicze połączenie z oryginalnymi pogromcami duchów oraz sekretny spadek, który pozostawił im dziadek.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - premiera odbędzie się w Polsce 11 listopada 2021 roku tylko w kinach.