Pogromcy duchów. Imperium lodu - Janine zmienia recepcje na ulice w walce z duchami. Komentarz aktorki

Fani oryginalnych Pogromców duchów nie mogą się doczekać powrotu swoich ulubieńców na ekran. Nadzieje rozpalają zapowiedzi twórców o tym, że tym razem nie będzie to jedynie żerowanie na nostalgii i mignięcie przed oczami, a pełnoprawna i znacząca rola. Taki stan rzeczy niejako potwierdza fakt, że Janine Melnitz (Annie Potts), która pracowała za recepcją, teraz będzie miała okazję wkroczyć do walki bezpośredniej i pomóc z zagrożeniami.

To trudna sytuacja, dlatego wszystkie ręce idą na pokład. Okazuje się, że Janine jest bardzo kompetentna, tak jak większość kobiet, kiedy da się im szansę.

Co ciekawe, aktorka nie spodziewała się wcale takie obrotu spraw, który okazał się dla niej nie lada zaskoczeniem, ponieważ oryginalnie nie było tego w scenariuszu do filmu:

To była prawdziwa niespodzianka. Zdjęcia trwały już od tygodni, aż pewnego dnia przyszedł do mnie reżyser Gil Kenan i powiedział: "Chyba nadszedł czas. Pora cię ubrać w strój". I muszę przyznać, że miałam z tego ubaw. Janine służyła już długo i znakomicie, dlatego to było jak dostanie medalu. Pomiędzy częściami utrzymywała kontakt z chłopakami i to ona była sercem zespołu w remizie. Pogromcy duchów to tacy trochę superbohaterowie, dlatego fajnie jest być w końcu postrzeganą w ten sposób.

Annie Potts dodała żartobliwie, że na szczęście nie dostała plecaka protonowego:

Dzięki Bogu, że nie musiałam zakładać plecaka. Są one morderczo ciężkie, a my już swoje lata mamy.

Pogromcy duchów 4 - opis fabuły

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Reżyserem i producentem wykonawczym nowych Pogromców duchów jest Gil Kenan, twórca filmów Straszny dom i Poltergeist. W obsadzie są także: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard i Mckenna Grace.

Pogromcy duchów 4 zadebiutują w polskich kinach 5 kwietnia 2024 roku.

