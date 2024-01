Pogromcy duchów. Imperium lodu - stare pokolenie gotowe do akcji. Nowe zdjęcie bohaterów z pierwszych części

fot. materiały prasowe

Reklama

Młode oraz stare pokolenie pogromców dostało nowe zdjęcia na okładkach magazynu Empire. Fani czekają na powrót weteranów z klasą, bo wielu krytykowało nostalgiczny skok na serca widzów z filmu Pogromcy duchów. Dziedzictwo, który nie wykorzystał tych postaci. Tym razem, podobno, ma być inaczej. Na zdjęciu są Dan Aykroyd (Ray Stantz), Bill Murray (Peter Venkman), Ernie Hudson (Winston Zeddemore) oraz Annie Potts jako Janine Melnitz. Tym razem nie pracuje ona na recepcji, jak w pierwszych częściach, ale w stroju pogromczyni rusza z resztą do akcji. Najwyraźniej nowe zagrożenie wymaga udziału wszystkich, by uratować Nowy Jork. Przypomnijmy, że w grupie brakuje nie żyjącego już Harolda Ramisa, który grał Egona Spenglera. W trzeciej części pojawił się jedynie jako duch.

Pogromcy duchów 4 - galeria

Pogromcy duchów. Imperium lodu

Pogromcy duchów 4 - opis fabuły

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Reżyserem i producentem wykonawczym nowych Pogromców duchów jest Gil Kenan, twórca filmów Straszny dom i Poltergeist. W obsadzie są także: Paul Rud, Carrie Coon, Finn Wolfhard i Mckenna Grace.

Pogromcy duchów 4 zadebiutują w polskich kinach 5 kwietnia 2024 roku.