Pogromcy Mitów doczekają się własnej gry. MythBusters: The Game trafiło na Kickstartera

fot. PlayWay

Pogromcy Mitów to popularny program popularnonaukowy, w którym Adam Savage i Jamie Hyneman sprawdzali różnego rodzaju mity, plotki czy sceny z popkultury przy pomocy metod naukowych. Format ten przypadł do gustu widzom i cieszył się sporą popularnością, a najlepszym na to dowodem jest fakt, że emitowano go od roku 2003 do 2018, a łącznie powstało niemal 300 odcinków. Teraz pojawiła się szansa na powrót Pogromców Mitów, choć w nieco innej formie - na Kickstarterze ruszyła zbiórka na grę MythBusters: The Game.

Produkcja opisywana jest jako "symulator szalonych eksperymentów". Gracze będą weryfikować różnego rodzaju mity, a mechaniki rozgrywki mają być wzorowane na prawdziwych zasadach fizyki, elektroniki itp. Podczas zabawy będziemy przyglądać się planom, skorzystamy z warsztatu, a następnie będziemy wykonywać właściwe już testy.

Twórcy chcą zebrać 30500 zł. Aktualnie na ich koncie znajduje się 3768 zł, ale do końca akcji pozostało jeszcze 29 dni.

MythBusters: The Game ma zadebiutować na PC w czwartym kwartale tego roku.