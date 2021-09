Midnight Suns - nowy gameplay przedstawia starcie z bossem. Wolverine vs Sabretooth!

fot. 2K Games

Do sieci trafił kolejny materiał z rozgrywki z nadchodzącej produkcji Marvel's Midnight Suns, która pozwoli graczom pokierować losami bohaterów znanych z komiksowych kart. Tym razem wideo skupia się na starciu, w którym udział biorą m.in. Wolverine i Sabretooth. Dzięki temu wiemy, z jakich umiejętności będzie mógł skorzystać ten pierwszy: obejmą one m.in. regenerację oraz skupianie uwagi przeciwników na swojej osobie. Sam Sabretooth, jak pokazuje poniższe wideo, będzie zaś wymagającym przeciwnikiem - nawet dla grupy doświadczonych bohaterów nie będzie to łatwa potyczka.

Uwagę przykuwa również wykorzystanie elementów otoczenia w trakcie walki. Bohaterowie mogą wykorzystywać znajdujące się w pobliżu obiekty do zadawania dotkliwych obrażeń oponentów.

Za Marvel's Midnight Suns odpowiadają twórcy serii XCOM i również będzie to taktyczna, turowa gra, ale z akcją osadzoną w uniwersum Domu Pomysłów. Premiera została zaplanowana na marzec 2022 roku.