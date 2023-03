Pokémon Horizons: The Series - zwiastun serialu animowanego. Oto bohaterowie, którzy zajmą miejsce Asha

fot. The Pokemon Company

W grudniu 2022 roku zapowiedziano nowy serial animowany z Pokemonami, a teraz poznaliśmy jego oficjalny tytuł i brzmi on Pokémon Horizons: The Series. Widzowie będą śledzić przygody zupełnie nowych bohaterów, wśród których znajdą się między innymi Liko z regionu Paldea, Roy z Kanto i Friede, nie zabraknie również Pokemonów, które wprowadzono w grach Scarlet i Violet. Zobaczymy także ulubieńca widzów i prawdziwą ikonę marki, czyli Pikachu, tym razem w... kapitańskiej czapce.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun nadchodzącego serialu. Na końcu materiału dostajemy potwierdzenie, że Pokémon Horizons: The Series zadebiutuje jeszcze w tym roku, ale nie padł żaden konkretny termin.

Najnowszy zwiastun „Pokémon Horizons: The Series” rzuca nowe światło na tajemnicze przygody, które czekają na Liko i Roy. A my zapraszamy Trenerów do wspólnego odkrywania tych tajemnic, ponieważ serial będzie miał swoją premierę poza Japonią jeszcze w tym roku - powiedział Taito Okiura, wiceprezes ds. marketingu w firmie Pokémon Company International.