Do jakich filmów chętnie powróciłby Jim Carrey? Są też pewne warunki!

Przy okazji wywiadu promującego film Sonic 3, Jim Carrey zasugerował powrót postaci, w które wcielił się w filmach Grinch: świąt nie będzie oraz Maska.

Grinch: Świąt nie będzie – wypowiedź Jima Carreya

Zapytany o to, w jaką postać najchętniej wcieliłby się ponownie, Carrey wskazał właśnie Grincha.

Boże, gdybyśmy mogli ogarnąć Grincha. Rzecz w tym, że muszę się w niego wcielać z toną makijażu i ledwo mogę oddychać. To był niesamowicie wyczerpujący proces. Powtarzałem sobie "to dla dzieci, to dla dzieci". Teraz dzięki przechwytywaniom ruchu i innym takim rzeczom mogę swobodnie zajmować się innymi rzeczami. Wszystko na tym świecie jest możliwe.

Maska – wypowiedź Jima Carreya

Carrey zapytany o to, co musiałoby się stać, aby ponownie założył Maskę, odpowiedział szczerze.

O Boże, wiesz, to musiałby być dobry pomysł. Jeśli ktoś miałby właściwy pomysł, wydaje mi się... To nie chodzi o pieniądze. Żartuję o pieniądzach... ale nigdy nie wiem. Nie można mieć pewności w takich kwestiach. Mówiłem, że chętnie przeszedłbym na emeryturę, ale chodziło mi bardziej o odpoczynek od tego. Bo gdy tylko na horyzoncie pojawi się dobry pomysł lub grupa ludzi, z którymi naprawdę lubisz pracować i tak dalej, to po prostu... wszystko może się zmienić.

