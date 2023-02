Pokemon Scarlet i Violet otrzymają DLC. The Teal Mask i The Indigo Disk z premierą jeszcze w tym roku

fot. Nintendo

27 lutego odbyła się kolejna prezentacja z cyklu Pokemon Presents. W trakcie wydarzenia ujawniono nadchodzące rozszerzenie do gier Pokemon Scarlet oraz Pokemon Violet. Będzie ono zatytułowane The Hidden Treasure of Area Zero i zostanie podzielone na dwie części. Obie mają zadebiutować jeszcze w tym roku.

Pierwsza część dodatku, The Teal Mask, zadebiutuje tej jesieni. Gracze trafią tam do zupełnie nowego, górskiego regionu o nazwie Kitakami. W drugiej części, The Indigo Disk, bohater zostanie uczniem z wymiany i trafi do akademii Blueberry. Oczywiście w obu możemy spodziewać się zupełnie nowych Pokemonów do złapania, w tym tych "głównych". Będą to odpowiednio Ogerpon oraz Terapagos.

Podczas Pokemon Presents nie zabrakło również innych zapowiedzi. Dowiedzieliśmy się między innymi, że do Pokemon Unite trafi Zacian, a latem na urządzeniach pojawi się Pokemon Sleep, czyli aplikacja, która zadba o udany sen użytkowników.