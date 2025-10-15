Wyczekiwana rewolucja czy rozczarowanie? Recenzje Pokemon Legends Z-A trafiły do sieci

fot. Nintendo

Pokémon Legends: Z-A to nowa odsłona słynnej serii gier znanej z konsol Nintendo. Tę produkcję można uznać za szczególnie istotną, ponieważ stanowi nie tylko debiut marki na Nintendo Switch 2, lecz także wprowadza sporo zmian w rozgrywce. Tym razem studio Game Freak postawiło na system walki w czasie rzeczywistym, w którym istotną rolę odgrywa m.in. odpowiednie pozycjonowanie zarówno postaci gracza, jak i wybranego Pokémona.

Recenzje Pokemon Legends Z-A są już dostępne w sieci. Gra może pochwalić się średnią ocen na poziomie 81/100 w serwisie OpenCritic, a krytycy chwalą przede wszystkim wprowadzone zmiany. Ich zdaniem stanowią one wyczekiwany powiew świeżości i ciekawą modyfikację znanej od lat formuły, która momentami potrafiła już nieco nużyć. Szczególnie dobrze wypada system walki, który jest ciekawszy od klasycznego, z podziałem na tury. Niektórzy recenzenci idą nawet o krok dalej, nazywając ten tytuł najlepszymi Pokémonami od lat.

Nie zabrakło jednak i głosów krytyki. W dalszym ciągu problemem pozostaje oprawa graficzna — choć na Nintendo Switch 2 gra prezentuje się lepiej od poprzedniczek, wciąż odstaje od innych produkcji dostępnych na tej konsoli. Części recenzentów nie przypadło też do gustu ograniczenie akcji do jednej lokacji, miasta Lumiose City.

Tak prezentują się wybrane oceny gry w mediach:

Pokemon Legends: Z-A - premiera na Nintendo Switch 1 i 2 już 16 października.