Pokemony w stylu Van Gogha. Oto nowa wystawa w muzeum poświęconym malarzowi

Jak zachęcić najmłodszych do wizyty w muzeum i zapoznania się ze sztuką jednego z najwybitniejszych malarzy wszech czasów? Amsterdamskie muzeum Van Gogha znalazło na to rozwiązanie. W ramach 50. rocznicy powstania tego miejsca, rozpoczęto współpracę z Pokemonem. Japońskie grafiki miały bowiem stanowić znaczące źródło inspiracji dla Van Gogha. Pokemon jest ikoną tamtejszej popkultury, stąd pojawił się pomysł na specjalną wystawę.

Wystawa z Pokemonami w muzeum Van Gogha

Od 28 września 2023 do 7 stycznia 2024 roku Pokemony są gośćmi specjalnymi muzeum Van Gogha w Amsterdamie. Wystawę dla dzieci od 6. roku życia zatytułowano "Przygodą Pokemonów". Aby na nią wejść, wystarczy bilet normalny do muzeum. W trakcie tej wizyty, można rozwiązać pewne zadanie i otrzymać specjalną, limitowaną kartę Pokemon po jego ukończeniu. Oczywiście do tej zabawy mogą dołączyć także dorośli.

Podczas tej wizyty, będzie można zobaczyć obrazy Pokemonów inspirowane najsłynniejszymi dziełami Van Gogha. Zostały one stworzone przez trzech artystów: Naoyo Kimurę, sowsow oraz Tomokazu Komiyę.

Wydaje się, że wystawa już spełniła swój największy cel. Muzeum przyciągnęło tłum ludzi, zmotywowanych pojawieniem się limitowanej karty Pokemon.