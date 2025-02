Skąd sukces Dragon Ball Daima? Producent zawdzięcza go streamingowi

fot. Toei Animation

Akio Iyoku, producent serii Dragon Ball, udzielił wywiadu dla portalu ScreenRant, w którym dokonał refleksji nad 40. rocznicą powstania tego uniwersum. Jednocześnie poruszył temat tego, jak streaming zmienił podejście do tworzenia anime. Nie ukrywa, że dzięki tej opcji seria stała się jeszcze lepsza i nie straciła swojej widowni. Przeciwnie, wręcz zyskała na tym rozwiązaniu.

fot. Netflix

Dragon Ball Daima zyskuje dzięki streamingowi

Akio Iyoku ujawnił, że grupa docelowa anime nie była skonkretyzowana - postawiono tutaj na uniwersalność. Niemniej jednak przyznaje, że jest zadowolony, bo streaming pozwolił na wzrost popularności serii wśród dzieci. Co więcej, w przeszłości fani seriali anime mieli tylko jedną możliwość na oglądanie nowych odcinków - podczas godzin ich emisji w telewizji. Było to dość niewygodne, a teraz - dzięki streamingowi - mogą włączyć kolejny epizod w dowolnej chwili. Akio zaznacza, że to również wpłynęło na popularność serialu Dragon Ball Daima.

Kolejną strategią, która miała pozytywny wpływ na franczyzę, jest podsumowanie wydarzeń z poprzednich produkcji, które pojawiło się w 1. odcinku Dragon Ball Daima. To pozwoliło nowym widzom na zrozumienie fabuły i zmotywowało do dalszego oglądania.

