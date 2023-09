Pokemon doczeka się swojego serialu aktorskiego. Będzie to japońska drama

fot. OLM, Inc.

Jeszcze jesienią 2023 roku, Pokemon zawita do Japonii w nowej aktorskiej adaptacji. Będzie to drama wyprodukowana przez TV Tokyo. Sieć podała informacje na temat serialu na X (Twitterze).

Pokemon w dramie - co wiadomo o produkcji?

Dramie nadano tytuł Fill Your Pocket With Adventure. Fabuła ma przedstawiać losy młodej dziewczyny, żyjącej we współczesnym Tokio, która na nowo odkrywa swoje ukochane gry wideo z dzieciństwa. Oczywiście z Pokemonami w roli głównej. To, co ma wyróżniać serial od innych adaptacji tej franczyzy, to jego realistyczna sceneria, przypominająca świat rzeczywisty, aniżeli ten znany z anime czy gier. Data premiery w Japonii została zaplanowana na 19 października 2023 roku. Nie wiadomo jednak, czy drama zostanie wypuszczona na rynek międzynarodowy.



W głównej roli pojawi się Nanase Nishino, która sama określiła siebie ogromną fanką Pokemonów. Jej bohaterka nazywa się Madoka Akagi. Powodem, dla którego żyje w Tokio, jest je praca, którą otrzymała w wymarzonej firmie. Szybko okaże się, że życie zawodowe wiąże się z wieloma wyzwaniami. Ukojenie powinna odnaleźć w grach Pokemon Red oraz Pokemon Green.