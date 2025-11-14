Pokemon Pokopia prawie jak Animal Crossing? Zobaczcie obszerny zwiastun z rozgrywką
W Pokemon Pokopia będzie można zagrać w marcu przyszłego roku, ale już teraz możecie obejrzeć dłuższy, bo trwający około 10 minut, zwiastun, w którym szczegółowo omówiono rozgrywkę.
Pokemon Pokopia to nadchodzący spinoff popularnej serii, za którego stworzenie odpowiada zespół Koei Tecmo. W tej produkcji gracze wcielą się w rolę Ditto, który przyjął formę człowieka i wraz z innymi Pokemonami rozbudowuje i dekoruje wyspę.
W sieci pojawił się nowy, dłuższy zwiastun Pokemon Pokopia, ujawniający wiele szczegółów dotyczących rozgrywki. Z materiału dowiadujemy się między innymi, że system craftingu pozwoli na wytwarzanie przeróżnych przedmiotów, a wykonywanie zadań od Pokemonów umożliwi dalszą rozbudowę wyspy. Główny bohater, Ditto, będzie mógł również przemieniać się w dwa inne Pokemony — Laprasa i Dragonite’a — by szybciej przemieszczać się pomiędzy różnymi lokacjami.
Premiera Pokemon Pokopia została zaplanowana na 5 marca 2026 roku. Gra będzie dostępna wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2, a wersja fizyczna trafi na rynek w formie Game-Key Card.
Źródło: youtube.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Wybryk
12
lis
Camper
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1993, kończy 32 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1972, kończy 53 lat