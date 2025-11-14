Pokemon Pokopia prawie jak Animal Crossing? Zobaczcie obszerny zwiastun z rozgrywką

fot. Nintendo

Pokemon Pokopia to nadchodzący spinoff popularnej serii, za którego stworzenie odpowiada zespół Koei Tecmo. W tej produkcji gracze wcielą się w rolę Ditto, który przyjął formę człowieka i wraz z innymi Pokemonami rozbudowuje i dekoruje wyspę.

W sieci pojawił się nowy, dłuższy zwiastun Pokemon Pokopia, ujawniający wiele szczegółów dotyczących rozgrywki. Z materiału dowiadujemy się między innymi, że system craftingu pozwoli na wytwarzanie przeróżnych przedmiotów, a wykonywanie zadań od Pokemonów umożliwi dalszą rozbudowę wyspy. Główny bohater, Ditto, będzie mógł również przemieniać się w dwa inne Pokemony — Laprasa i Dragonite’a — by szybciej przemieszczać się pomiędzy różnymi lokacjami.

Premiera Pokemon Pokopia została zaplanowana na 5 marca 2026 roku. Gra będzie dostępna wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2, a wersja fizyczna trafi na rynek w formie Game-Key Card.