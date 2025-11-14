placeholder
Reklama
placeholder

Pokemon Pokopia prawie jak Animal Crossing? Zobaczcie obszerny zwiastun z rozgrywką

W Pokemon Pokopia będzie można zagrać w marcu przyszłego roku, ale już teraz możecie obejrzeć dłuższy, bo trwający około 10 minut, zwiastun, w którym szczegółowo omówiono rozgrywkę.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  zwiastun 
pokemon pokopia
Pokemon Pokopia fot. Nintendo
Reklama

Pokemon Pokopia to nadchodzący spinoff popularnej serii, za którego stworzenie odpowiada zespół Koei Tecmo. W tej produkcji gracze wcielą się w rolę Ditto, który przyjął formę człowieka i wraz z innymi Pokemonami rozbudowuje i dekoruje wyspę.

W sieci pojawił się nowy, dłuższy zwiastun Pokemon Pokopia, ujawniający wiele szczegółów dotyczących rozgrywki. Z materiału dowiadujemy się między innymi, że system craftingu pozwoli na wytwarzanie przeróżnych przedmiotów, a wykonywanie zadań od Pokemonów umożliwi dalszą rozbudowę wyspy. Główny bohater, Ditto, będzie mógł również przemieniać się w dwa inne Pokemony — Laprasa i Dragonite’a — by szybciej przemieszczać się pomiędzy różnymi lokacjami.

Premiera Pokemon Pokopia została zaplanowana na 5 marca 2026 roku. Gra będzie dostępna wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2, a wersja fizyczna trafi na rynek w formie Game-Key Card.

Źródło: youtube.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  zwiastun 
pokemon pokopia
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 31. Strefa gangsterów (MobLand) (1. sezon) - 78%
-

2. sezon Strefy gangsterów w produkcji. Hitowy serial powraca

2 Wojna o przetrwanie
-

Wojna w Wietnamie z dinozaurami. Gdzie obejrzeć film w Polsce online?

3 Sydney Sweeney - Euforia
-

Afery z Sydney Sweeney nie zwalniają tempa! Tym razem przemówiła prawdziwa Christy Martin

4 Immortals: Fenyx Rising za darmo
-

Immortals: Fenyx Rising za darmo! Ubisoft rozdaje dobrze ocenianą grę z 2020 roku

5 Boku no Hero Academia
-

My Hero Academia jak One Piece? To może pomóc osiągnąć sukces aktorskiej adaptacji

6 Syn przeznaczenia
-

Syn przeznaczenia - recenzje krytyków. Najbardziej kontrowersyjny film roku jest po prostu nudny

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e06

Chirurdzy

s24e08

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e06

9-1-1

s21e18

Starożytni kosmici

s16e15

SpongeBob Kanciastoporty

s16e16

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e221

Moda na sukces

s27e07

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Wybryk

12

lis

Film

Wybryk
Camper

12

lis

Film

Camper
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Olga Kurylenko
Olga Kurylenko

ur. 1979, kończy 46 lat

Simone Susinna
Simone Susinna

ur. 1993, kończy 32 lat

Adam Bobik
Adam Bobik

ur. 1988, kończy 37 lat

Laura San Giacomo
Laura San Giacomo

ur. 1962, kończy 63 lat

Josh Duhamel
Josh Duhamel

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV