Pokemon Scarlet i Violet - DLC otrzyma epilog. Znamy jego datę premiery

fot. Nintendo

Reklama

Firma Game Freak zapowiedziała, że The Hidden Treasure of Area Zero, czyli dwuczęsciowe rozszerzenie do gier Pokemon Scarlet i Pokemon Violet, otrzyma epilog, a jego premierę zaplanowano na 11 stycznia 2024 roku. Na ten moment nie zdecydowano się na ujawnienie zbyt wielu szczegółów. Zdradzono jedynie, że do rozpoczęcia zabawy konieczne będzie ukończenie dwóch wcześniejszych DLC: The Teal Mask oraz The Indigo Disc.

Na X (dawnym Twitterze) opublikowano również krótkie wideo. Widzimy na nim znanych bohaterów oraz region Kitakami, który wcześniej pojawił się w dodatku The Teal Mask.

https://twitter.com/PokemonNewsUK/status/1737473992959594740

Warto przypomnieć, że dane na temat epilogu odnaleziono w plikach gry kilka dni temu, tuż po premierze dodatku The Indigo Disk. Nie można wykluczyć, że w związku z tym do sieci mogą trafić pewne spojlery.