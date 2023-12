Produkcja Marvel's Spider-Man 2 kosztowała kilkaset milionów dolarów! To jedna z najdroższych gier w historii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Reklama

Ile w dzisiejszych czasach może kosztować wyprodukowanie dobrej gry? Wiemy, że są to kwoty liczone w milionach dolarów, ale mimo tego fundusze, które przeznaczono na stworzenie Marvel's Spider-Man 2 mogą zaszokować. Po wycieku danych w wyniku ataku hakerskiego poznaliśmy dokładny koszt produkcji i zysk ze sprzedaży gry.

Dane te wskazują, że całkowite koszty związane z produkcją gry wynoszą ogromne 315 milionów dolarów. Na moment sporządzenia dokumentów, które zostały wykradzione, zysk ze sprzedaży najnowszych przygód Pajączków wyniósł 75 milionów dolarów. Biorąc pod uwagę, że gra sprzedała się w pierwszym miesiącu od premiery w liczbie 5 milionów kopii, jest wielce prawdopodobne, że ta kwota jest już znacznie większa.

Zdradzono również, że całkowity koszt trzeciej odsłony serii ma być jeszcze wyższy - twórcy przewidują 385 milionów dolarów. Za to Marvel's Wolverine ma być nieco tańszy w produkcji i ma zamknąć się w "tylko" 305 milionach.

Tym samym Marvel's Spider-Man 2 jest nie tylko najdroższą jak na razie grą studia, ale i jedną z najdroższych produkcji w historii, a jej budżet porównywalny jest z kinowymi blockbusterami, jak Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One czy Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi. Czy więc zatem, w związku z rosnącymi kosztami produkcji, ceny gier powinny poszybować w górę? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, jednak szef Take-Two uważa, że aktualna cena gier nie jest współmierna do kosztów poniesionych na produkcję.