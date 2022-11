Pokemon Scarlet i Violet biją rekordy. 10 milionów sprzedanych egzemplarzy w zaledwie 3 dni

fot. Nintendo

Niedawno informowaliśmy o świetnej sprzedaży gier Pokemon Scarlet i Pokemon Violet. Teraz zaś pojawiły się nowe, oficjalne dane na ten temat. Ujawniono, że obie produkcje sprzedały się w nakładzie przekraczającym 10 milionów egzemplarzy (uwzględniając zarówno wydania pudełkowe, jak i cyfrowe) w ciągu pierwszych trzech dni od premiery, która odbyła się 18 listopada. Jeśli chodzi o taki okres, to jest to najlepszy wynik dowolnego oprogramowania na dowolnej platformie Nintendo w historii. Dla porównania, inny hit listopada, God of War: Ragnarok, sprzedał pięć milionów sztuk w pierwszym tygodniu po debiucie na rynku.

Pokemon Scarlet i Violet to najnowsze odsłony popularnej serii. Spotkały się one w większości z pozytywnym odbiorem w mediach, choć pojawiło się sporo głosów krytyki dotyczących niezadowalającego stanu technicznego gier.