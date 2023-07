Pokémon Ultimate Journeys: The Series - To już 25. sezon przygód Asha Ketchuma i Pikachu

fot. The Pokemon Company

Sezon 25. serialu animowanego Pokémon Ultimate Journeys: The Series, który niedawno pojawił się w Polsce, to zwieńczenie długiej historii Asha i Pikachu. W ostatnim sezonie, kończącym opowieść o tym duecie, bohaterowie ponownie wyruszają w podróż, podczas której nie obędzie się bez zwrotów akcji. Oprócz Asha i Pikachu w finałowym sezonie pojawią się także Goh i Chloe.

W dodatkowych odcinkach będzie można zobaczyć zakończenie serialu, jak również część odcinków stanowiących pożegnanie z Ashem Ketchumem.

Fanom w Polsce zostaną one ogłoszone w innym terminie.

Pokémon Ultimate Journeys: The Series - fabuła części drugiej

Ash odwiedza Clemonta i Bonnie, a następnie toczy bitwę w World Coronation Series z Drasną z Elitarnej Czwórki Kalos.

Chloe, natomiast, bierze udział w Spektakularnym Konkursie Pokemonów z Eevvee, a Goh w związku z Projektem Mew musi zmierzyć się z ostatnimi misjami próbnymi.

W dodatku, relacja z Lucario sprawia, że Ash przypomina sobie o Greninji, dlatego decyduje się udać do Kalos na specjalny trening.

Zbliżający się turniej Masters Eight wiąże się z powrotem rywala Asha, Paula, a to sprawia, że Ash gotowy jest do walki.

Nowy sezon Pokémon Ultimate Journeys można już obejrzeć na Netflix.