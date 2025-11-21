HBO uratuje znany serial kryminalny? Aktorkę zastąpiłby Peter Dinklage
Dla fanów serialu Poker Face pojawiło się światełko w tunelu w postaci HBO.
Peacock zdecydowało się nie przedłużać serialu Poker Face, a Natasha Lyonne zrezygnowała z głównej roli. To nie musi być jednak koniec. Deadline ujawniło, że Peter Dinklage, gwiazda Gry o tron, ma ją zastąpić, a Rian Johnson, twórca serii, zamierza nakręcić 3. sezon z pomocą innej platformy. Teraz okazuje się, że prawdopodobnie będzie nią HBO.
Poker Face może przenieść się do HBO
Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO, w czasie prezentacji prasowej w Nowym Jorku wyjawił, że rozważają przejęcie Poker Face i prowadzili w tej sprawie już rozmowy, choć na razie nic na ten temat nie postanowiono.
Poker Face zadebiutowało w 2023 roku. Produkcja była ciekawą mieszanką serialu kryminalnego i komedii. Główna bohaterka rozwiązywała sprawy morderstw, podróżując po Stanach Zjednoczonych. Pomagał jej w tym fakt, że potrafiła rozpoznać, gdy ktoś kłamał. Peacock jednak postanowiło nie przedłużać tytułu o 3. sezon.
Rian Johnson ma jednak plan. Peter Dinklage ma zastąpić Natashę Lyonne w głównej roli. Od teraz to jego postać będzie rozwiązywała zagadki kryminalne. Za to sam serial ma przenieść się z Peacock do HBO. Na razie jednak wciąż trwają rozmowy w tej sprawie i nie postanowiono nic konkretnego.
