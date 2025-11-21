placeholder
Reklama
placeholder

HBO uratuje znany serial kryminalny? Aktorkę zastąpiłby Peter Dinklage

Dla fanów serialu Poker Face​ pojawiło się światełko w tunelu w postaci HBO.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  peter dinklage 
poker face hbo
Poker face fot. Peacock
Reklama

Peacock zdecydowało się nie przedłużać serialu Poker Face, a Natasha Lyonne zrezygnowała z głównej roli. To nie musi być jednak koniec. Deadline ujawniło, że Peter Dinklage, gwiazda Gry o tron, ma ją zastąpić, a Rian Johnson, twórca serii, zamierza nakręcić 3. sezon z pomocą innej platformy. Teraz okazuje się, że prawdopodobnie będzie nią HBO.

Poker Face może przenieść się do HBO

Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO, w czasie prezentacji prasowej w Nowym Jorku wyjawił, że rozważają przejęcie Poker Face i prowadzili w tej sprawie już rozmowy, choć na razie nic na ten temat nie postanowiono.

To zabawne, bo znamy oryginalną wersję i kiedy usłyszeliśmy, że Peacock nie zamierza przedłużyć serialu, byliśmy ciekawi. Odbyliśmy w tej sprawie rozmowy, ale nie wiem, co z nich wyniknie. Rian jest świetnym filmowcem i naprawdę podoba mi się pomysł z obsadzeniem Petera Dinklage'a w roli głównej, ale na razie nie mam nic do dodania w tej sprawie – powiedział Bloys.

Poker Face zadebiutowało w 2023 roku. Produkcja była ciekawą mieszanką serialu kryminalnego i komedii. Główna bohaterka rozwiązywała sprawy morderstw, podróżując po Stanach Zjednoczonych. Pomagał jej w tym fakt, że potrafiła rozpoznać, gdy ktoś kłamał. Peacock jednak postanowiło nie przedłużać tytułu o 3. sezon. 

Rian Johnson ma jednak plan. Peter Dinklage ma zastąpić Natashę Lyonne w głównej roli. Od teraz to jego postać będzie rozwiązywała zagadki kryminalne. Za to sam serial ma przenieść się z Peacock do HBO. Na razie jednak wciąż trwają rozmowy w tej sprawie i nie postanowiono nic konkretnego. 

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  peter dinklage 
poker face hbo
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,8

2023
Oglądaj TERAZ Poker Face Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 1. Aaron Taylor-Johnson - kurs +175
-

Dziki Aaron Taylor-Johnson na planie Werwulfa. Pierwsze zdjęcia

2 Powrót do Silent Hill
-

Klimatyczny zwiastun horroru Powrót do Silent Hill. Adaptacji gry pełna kultowych potworów!

3 Jedyna - Pluribus - zdjęcie z serialu
-

Nowy szlagier science fiction bije rekordy oglądalności. Nawet serwery padły

4 Latarnie
-

Premiera serialu Latarnie opóźniona! Czy jest szansa na 2. sezon Pingwina?

5 Tides of Annihiliation
-

Tides of Annihilation zachwyca nowym materiałem z rozgrywki. Spójrzcie tylko na to starcie z bossem!

6 6. Din Djarin - 111.8k
-

4. sezon Mandalorian powstanie? Jon Favreau zaskakuje ważną deklaracją

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e09

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e19

Starożytni kosmici

s2025e226

Moda na sukces

s27e08

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e08

The Graham Norton Show

s58e32

s42e55

s2025e228

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jena Malone
Jena Malone

ur. 1984, kończy 41 lat

Yasmine Al Massri
Yasmine Al Massri

ur. 1978, kończy 47 lat

Björk
Björk

ur. 1965, kończy 60 lat

Jimmi Simpson
Jimmi Simpson

ur. 1975, kończy 50 lat

Goldie Hawn
Goldie Hawn

ur. 1945, kończy 80 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV