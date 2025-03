Dwie gwiazdy Orange is the New Black spotkają się w 2. sezonie Poker Face

fot. Cara Howe / Netflix

W 2. sezonie Poker Face zobaczymy Adrienne C. Moore oraz Taylor Schilling, które widzowie mogą dobrze kojarzyć z hitu Netflixa Orange Is the New Black. Obie aktorki wystąpią gościnnie, podobnie jak Geraldine Viswanathan, Cynthia Erivo, Awkwafina, Haley Joel Osment, Justin Theroux, Giancarlo Esposito i wiele więcej znanych nazwisk. Na ekranie zobaczymy również Rheę Perlman i Simona Helberga, którzy odtwarzają swoje role z 1. sezonu.

materiały prasowe

Poker Face - fabuła, produkcja, gdzie obejrzeć?

Serial opowiada o Charlie (Natasha Lyonne), która ma niezwykłą zdolność rozpoznawania, kiedy ktoś kłamie. Wyrusza w drogę swoim Plymouth Barracuda i za każdym razem napotyka nowych ludzi i zagadki dziwnych zbrodni, których nie może nie rozwiązać.

Twórcą, scenarzystą i reżyserem jest Rian Johnson. Showrunner Tony Tost pełni również funkcje producenta wykonawczego wraz z Lyonne, Johnsonem, Ram Bergmanem, Neną Rodrigue, Adamem Arkinem, Norą Zuckerman oraz Lillą Zuckerman.

Poker Face jest dostępny w ofercie abonamentowej SkyShowtime.

