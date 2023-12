The Boys – pierwszy zwiastun 4. sezonu. Istne szaleństwo kolejnego rozdziału wojny z supkami

fot. materiały prasowe

Na tegorocznym CCXP w Sao Paulo Amazon przygotował kilka niespodzianek. Jedną z nich jest pierwszy zwiastun 4. sezonu The Boys, który przedstawia następną krwawą i szaloną batalię między ekipą Butchera (Karl Urban) a Homelanderem (Antony Starr) i The Vought. Fani serialu otrzymają w nowych odcinkach jeszcze więcej tego samego, za co pokochali tę produkcję.

The Boys - zwiastun 4. sezonu

Nowy sezon The Boys rozpocznie się po finale Pokolenia V, tuż przed wyborami na prezydenta. Wybór nowej głowy Stanów Zjednoczonych będzie ważnym wątkiem w nadchodzących odcinków, a zwiastun pokazuje, że Butcher nie będzie miał tym razem okazji świętować.

W głównych rolach powrócą Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry.

Pozostałe role zagrali Simon Pegg, Giancarlo Esposito, Laila Robins, a także Rosemarie DeWitt i Jeffrey Dean Morgan, którzy wcielą się w nowych bohaterów. Nie wiadomo, czy w serialu pojawią się również postacie znane z Pokolenia V.

The Boys – premierę 4. sezonu wyznaczono na 2024 roku.

