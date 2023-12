Superman: Legacy - scenariusz został ukończony? James Gunn o obsadzie do filmu Batman: The Brave and The Bold

DC

Reklama

Po zakończeniu strajków scenarzystów i aktorów, Hollywood wraca do pracy na pełnych obrotach. James Gunn, który wraz z Peterem Safranem przebudowuje uniwersum DC, znalazł czas, aby odpowiedzieć w serwisie Threads na kilka pytań fanów. Użytkownicy chcieli wiedzieć na jakim etapie prac jest scenariusz do Superman: Legacy. Twórca odpowiedział, że jest ukończony w 99,9% i dodał:

Zawsze dokonuję małych zmian, ale w zasadzie ukończony był na długo przed strajkiem.

Przypomnijmy, że w tytułowego superbohatera wcieli się David Corenswet, który zbudował potężną sylwetkę do roli. Lois Lane zagra Rachel Brosnahan, a Lexa Luthora - Nicholas Hoult. Z kolei María Gabriela de Farí zobaczymy jako nikczemną postać - The Engineer. Film wejdzie do kin 11 lipca 2025 roku. Wcześniej Gunn potwierdził, że mimo strajków data premiery nie uległa zmianie.

Ponadto James Gunn został poproszony o zdementowanie plotek o ogłoszeniu obsady do filmu The Brave and the Bold. Twórca potwierdził, że produkcja nie ma jeszcze scenariusza. Dodał, że oczywiście lista castingowa jest nieprawdziwa.

The Brave and the Bold wyreżyseruje Andy Muschietti. Film opowie o Batmanie oraz jego synu - Damianie Wayne'ie, czyli Robinie.

DC