Pokusa - pełny zwiastun. To nowy film reżyserki Dziewczyn z Dubaju

fot. materiały prasowe

Pokusa zapowiada się na kolejny film w stylu Dziewczyn z Dubaju czy 365 dni, w którym - jak pełny zwiastun wskazuje - seks będzie odgrywać kluczową rolę w opowiadanej historii. Za kamerą stoi Maria Sadowska, która poza wspomnianymi Dziewczynami z Dubaju ma na koncie też takie filmy jak Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej oraz Miłość na pierwszą stronę.

W obsadzie zobaczymy takich aktorów jak Helenę Englert, Piotra Stramowskiego, Joannę Liszowską, Piotra Głowackiego, Klaudię El Dursi, Ewę Ekwę, Olę Ciupę, czy Damiana „Stiflera" Zduńczyka. W jedną z głównych ról w filmie wcielił się też Andrea Preti, którego polski widz pamięta z filmu Dziewczyny z Dubaju.

Pokusa - zwiastun

Pokusa

Pokusa - o czym jest film?

Atrakcyjna i ambitna Inez (w tej roli Helena Englert) od zawsze marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny dla młodej, niedoświadczonej dziewczyny. Jej szef Filip jest co prawda niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, ale traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki. Natomiast jej idol Maks, piłkarz u szczytu sławy, okazuje się czarującym, ale niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To, co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie. Chyba, że znajdzie w sobie odwagę, by wywołać skandal jakiego nikt się nie spodziewa.

Pokusa - premiera w polskich kinach odbędzie się 27 stycznia 2023 roku.