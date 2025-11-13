placeholder
Reklama
placeholder

Polka wśród laureatów konkursu HUAWEI XMAGE Awards 2025!

Znamy wyniki dziewiątej, rekordowej edycji globalnego konkursu fotografii mobilnej HUAWEI XMAGE Awards 2025.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  Huawei 
HUAWEI XMAGE 2025 fot. materiały prasowe
Reklama

Podczas uroczystej gali w Paryżu ogłoszono, że Polka, Beata Zawrzel, została zwyciężczynią jednej z głównych kategorii. To nie jedyny polski sukces – prace dwojga innych twórców z naszego kraju znalazły się w prestiżowym gronie 100 najlepszych prac konkursu.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 12 listopada w paryskim Grand Palais. Tegoroczna edycja konkursu okazała się rekordowa – nadesłano na nią ponad 743 tysiące prac z całego świata, czyli prawie o 100 tysięcy więcej niż w poprzednim roku.

Polski sukces w kategorii "Good Night"

Największe powody do dumy dała nam Beata Zawrzel, która została jedną ze zwyciężczyń w kategorii „Good Night”. Co ciekawe, nagrodzona praca została wykonana telefonem HUAWEI P30.

fot. materiały prasowe

Uznanie międzynarodowego jury zdobyło także dwoje innych polskich twórców. Fotografia Kingi Choińskiej wykonana smartfonem HUAWEI P60 Pro (w kategorii „A Heartwarming World”) oraz wideo Daniela Wencela zrealizowane telefonem HUAWEI P40 Pro (w kategorii „Action”) znalazły się na liście 100 najlepszych prac XMAGE Awards 2025.

nullfot. materiały prasowe

Główne nagrody i kategorie

Podczas gali przyznano 3 Nagrody Główne, każda w wysokości 10 000 $.  Otrzymali je:

  • AC Chen Guanhonga (Chiny) za zdjęcie „Origin of Skiing”
  • Gheorghe Popa (Rumunia) za zdjęcie „Ethereal Lines”
  • Mehmet Emin Coruşa (Turcja) za zdjęcie „New Life”

Origin of Skiing-©AC陈冠宏-HUAWEI MATE 70 Pro+

arrow-left
Origin of Skiing-©AC陈冠宏-HUAWEI MATE 70 Pro+
fot. materiały prasowe
arrow-right

Zwycięzcy ośmiu kategorii konkursowych (m.in. Beata Zawrzel) otrzymali nagrody w wysokości 1500 $.

Konkurs XMAGE Awards, odbywający się od 2017 roku, ma na celu popularyzację kreatywnej fotografii mobilnej i eksperymentowania z obrazem. Tegoroczne wydarzenie było współorganizowane z prestiżowym Paris Photo.

Źródło: Informacja prasowa HUAWEI

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  Huawei 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Superman (2025) - zdjęcie z planu
-

Złoczyńca Man of Tomorrow oficjalnie wybrany. Tej postaci w filmach jeszcze nie było

2 Odyseja
-

Odyseja zmieni zasady epickiego rozmachu. Nolan poszedł na całość!

3 SpongeBob: Klątwa Pirata
-

SpongeBob wypływa na głębokie wody! Zwiastun Klątwy Pirata

4 Wichrowe wzgórza
-

Wichrowe wzgórza - pełny zwiastun. Margot Robbie i Jacob Elordi rozpalą kina w walentynki

5 Disney+
-

Disney+ dostanie funkcję AI. Użytkownicy będą mogli generować swoje treści

6 28 lat później: Świątynia kości
-

Nadchodzi sequel tegorocznego hitu! Nowe zdjęcie z 28 lat później: Świątynia kości

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e06

Chirurdzy

s24e08

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e06

9-1-1

s21e18

Starożytni kosmici

s16e15

SpongeBob Kanciastoporty

s16e16

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e221

Moda na sukces

s27e07

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Olga Kurylenko
Olga Kurylenko

ur. 1979, kończy 46 lat

Simone Susinna
Simone Susinna

ur. 1993, kończy 32 lat

Adam Bobik
Adam Bobik

ur. 1988, kończy 37 lat

Laura San Giacomo
Laura San Giacomo

ur. 1962, kończy 63 lat

Josh Duhamel
Josh Duhamel

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV