Polka wśród laureatów konkursu HUAWEI XMAGE Awards 2025!

Podczas uroczystej gali w Paryżu ogłoszono, że Polka, Beata Zawrzel, została zwyciężczynią jednej z głównych kategorii. To nie jedyny polski sukces – prace dwojga innych twórców z naszego kraju znalazły się w prestiżowym gronie 100 najlepszych prac konkursu.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 12 listopada w paryskim Grand Palais. Tegoroczna edycja konkursu okazała się rekordowa – nadesłano na nią ponad 743 tysiące prac z całego świata, czyli prawie o 100 tysięcy więcej niż w poprzednim roku.

Polski sukces w kategorii "Good Night"

Największe powody do dumy dała nam Beata Zawrzel, która została jedną ze zwyciężczyń w kategorii „Good Night”. Co ciekawe, nagrodzona praca została wykonana telefonem HUAWEI P30.

Uznanie międzynarodowego jury zdobyło także dwoje innych polskich twórców. Fotografia Kingi Choińskiej wykonana smartfonem HUAWEI P60 Pro (w kategorii „A Heartwarming World”) oraz wideo Daniela Wencela zrealizowane telefonem HUAWEI P40 Pro (w kategorii „Action”) znalazły się na liście 100 najlepszych prac XMAGE Awards 2025.

Główne nagrody i kategorie

Podczas gali przyznano 3 Nagrody Główne, każda w wysokości 10 000 $. Otrzymali je:

AC Chen Guanhonga (Chiny) za zdjęcie „Origin of Skiing”

Gheorghe Popa (Rumunia) za zdjęcie „Ethereal Lines”

Mehmet Emin Coruşa (Turcja) za zdjęcie „New Life”

Origin of Skiing-©AC陈冠宏-HUAWEI MATE 70 Pro+

Zwycięzcy ośmiu kategorii konkursowych (m.in. Beata Zawrzel) otrzymali nagrody w wysokości 1500 $.

Konkurs XMAGE Awards, odbywający się od 2017 roku, ma na celu popularyzację kreatywnej fotografii mobilnej i eksperymentowania z obrazem. Tegoroczne wydarzenie było współorganizowane z prestiżowym Paris Photo.