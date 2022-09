Serwery Polsat Box Go nie wytrzymały. Zbyt duże zainteresowanie meczem Bayern-Barcelona

fot. UEFA

We wtorek, 13 września, miało miejsce spotkanie piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA między Bayernem Monachium a FC Barceloną. Dodatkowym smaczkiem spotkania było to, że Robert Lewandowski, który obecnie występuje w zespole z Hiszpanii grał przeciwko swoim byłym kolegom. Jednak nikt nie przypuszczał, że zainteresowanie spotkaniem będzie aż tak wielkie. Otóż użytkownicy platformy streamingowej Polsat Box GO nie mogli obejrzeć meczu, ponieważ serwis przestał działać na kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania. Polsat Box GO przeprosiło użytkowników za problemy

W wersji przeglądarkowej sybskrybenci zamiast meczu mogli jedynie przeczytać komunikat, który brzmiał Serwer napotkał niespodziewane problemy. Nie możemy obsługiwać Twojego zapytania. Spróbuj ponownie później.

fot. Polsat Box Go

Polsat Box GO - awaria serwisu na różnych platformach

Dodatkowo nie działała również aplikacja Polsat Box GO na Smart TV i urządzenia mobilne. Padł również streaming kanału Polsat Sport Premium na Canal+ Online. Co ciekawe nie działał również darmowy serwis Polsat GO, na którym nie można oglądać spotkań Ligi Mistrzów.