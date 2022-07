Teściowie - zdjęcia z nowego serialu Polsatu. W obsadzie Cezary Pazura i Julia Wieniawa

Fot. Mariusz Janiszewski

Polsat informuje o rozpoczęciu zdjęć do serialu Teściowie. Ma to być produkcja komediowa pokazująca w krzywym zwierciadle współczesne obyczaje i konflikty pokoleniowe. W obsadzie są między innymi Cezary Pazura, Joanna Kurowska, Cezary Kosinski, Jolanta Fraszyńska, Julia Wieniawa, Pawel Wawrzecki, Piotr Gąsowski, Malgorzata Rozniatowska, Krzysztof Tyniec i Magdalena Wójcik.

Serial pojawi się najpierw na platformie Polsat Box Go, a następnie na antenie Telewizji Polsat. Autorami scenariusza są Krzysztof Jaroszyński oraz Mariusz Cieślik. Operatorem obrazu jest Grzegorz Kuczeriszka, który wraz z Krzysztof Jaroszyńskim odpowiada także za reżyserię a producentem wykonawczym serialu jest firma TFP. Zobaczcie zdjęcia:

Teściowie

Oto opis serialu z informacji prasowej:

Serial jest opowieścią pełną rodzinnych emocji związanych z relacją dwojga młodych ludzi: Andżeliki Nagórskiej (Julia Wieniawa) i Lucjana Ledwonia (Ignacy Liss). Ona - fanka social mediów marząca o oszałamiającej karierze w telewizji, on – pasjonat średniowiecza, w trakcie doktoratu z historii. Gdy uświadamiają sobie, że nie mogą bez siebie żyć, postanawiają udawać, że dziewczyna jest w ciąży więc przyszli teściowie szybko powinni kupić im mieszkanie. Dochodzi do spotkania dwóch rodzin, co uruchamia lawinę zabawnych zdarzeń. Rodzice Andżeliki to dorobkiewicze - posiadacze dojrzewalni bananów i hurtowni warzyw, mieszkający w okazałym domu, a Ledwoniowie to skromna rodzina: związek listonosza i właścicielki niewielkiego osiedlowego salonu kosmetycznego. Zderzenie dwóch tak różnych z pozoru rodzin prowadzi do całej masy zabawnych sytuacji, a na dodatek okazuje się, że ojcowie: Zenon Nagórski (Cezary Pazura) i Roman Ledwoń (Cezary Kosiński) znają się jeszcze z czasów szkolnych i żywią do siebie ogromną niechęć. Na szczęcie wszystko twardą, kobiecą ręką trzyma energiczna Babcia (Małgorzata Rożniatowska), dbając aby sprawy nie wymknęły się spod kontroli.