Polsat Box Go - telewizja i streaming w jednym. Nowe, proste pakiety w ofercie

Jak działają nowe pakiety? To proste - każdy kolejny pakiet zawiera pełną ofertę poprzedniego, rozszerzoną o dodatkowe kanały i treści. W Polsat Box Go, bez dekodera i długich zobowiązań, można oglądać ponad 180 kanałów TV, a także setki filmów, seriali i sport 24/7.

Polsat Box Go – nowe, proste pakiety

Oferta została przygotowana w czytelny i klarowny sposób, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Polsat Lovers – 20 zł / 30 dni

Idealny dla fanów Polsatu i największych kanałów TV,

70 kanałów, w tym 22 najpopularniejsze stacje: Polsat, TVN, TVP1, TVP2, Puls, a także kanały Polsatu: Polsat Sport 1-3, Polsat Sport Fight, Polsat News i kanały internetowe,

Najlepsze programy i seriale z kanałów Polsatu bez reklam,

Możliwość oglądania na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzenia 5 profili w ramach konta.

Premium – 30 zł / 30 dni

Zawiera wszystko z pakietu Polsat Lovers + dodatkowe kanały i treści na żądanie,

160 kanałów: ogólne, filmowe, serialowe, sportowe, dziecięce, informacyjne – 70 stacji z Polsat Lovers oraz 93 dodatkowe, m.in. od BBC, Discovery, AXN, Disney, FX i innych,

Wybrane premiery serialowe wcześniej niż w TV,

Bogata oferta filmów, seriali, bajek i programów o różnorodnej tematyce,

Możliwość oglądania na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzenia 5 profili w ramach konta.

Premium Sport – 50 zł / 30 dni

Pełna oferta: wszystko z Premium i Polsat Lovers + najlepszy sport,

180 kanałów, w tym 24 sportowe: Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Eurosport, Polsat Sport, Polsat Sport Extra i inne,

Rozgrywki: Liga Europy i Liga Konferencji UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i Europy w siatkówce, Formula 1®, zagraniczne ligi piłkarskie (hiszpańska LaLiga EA Sports, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 McDonald’s), Wimbledon, ATP Tour, Orlen Basket Liga, Orlen Superliga, gale UFC i FEN, PGE Ekstraliga, NFL i wiele więcej.

Polsat Box Go – pakiety z platformami streamingowymi

W planach jest wprowadzenie możliwości dokupienia, na atrakcyjnych warunkach, dostępu do innych serwisów streamingowych, takich jak Disney+ czy SkyShowtime. Treści z każdego pakietu można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie, z możliwością stworzenia 5 indywidualnych profili.

Polsat Box Go jest dostępny dla każdego - bez dekodera, bez długich zobowiązań i na różnych urządzeniach: smartfonie, telewizorze, tablecie czy komputerze.