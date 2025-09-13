Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Polsat Box Go - telewizja i streaming w jednym. Nowe, proste pakiety w ofercie

Polsat Box Go wprowadza nową pakietyzację, która ułatwia dostęp do telewizji i streamingu. Nowa oferta łączy to, co najlepsze z obu światów, a do wyboru przygotowano trzy pakiety: Polsat Lovers, Premium i Premium Sport.
placeholder
Reklama
placeholder
naEKRANIE
naEKRANIE
Tagi:  polsat box go 
Polsat Box Go fot. materiały prasowe
Reklama

Jak działają nowe pakiety? To proste - każdy kolejny pakiet zawiera pełną ofertę poprzedniego, rozszerzoną o dodatkowe kanały i treści. W Polsat Box Go, bez dekodera i długich zobowiązań, można oglądać ponad 180 kanałów TV, a także setki filmów, seriali i sport 24/7.

Polsat Box Go – nowe, proste pakiety

Oferta została przygotowana w czytelny i klarowny sposób, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Polsat Lovers – 20 zł / 30 dni

  • Idealny dla fanów Polsatu i największych kanałów TV,
  • 70 kanałów, w tym 22 najpopularniejsze stacje: Polsat, TVN, TVP1, TVP2, Puls, a także kanały Polsatu: Polsat Sport 1-3, Polsat Sport Fight, Polsat News i kanały internetowe,
  • Najlepsze programy i seriale z kanałów Polsatu bez reklam,
  • Możliwość oglądania na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzenia 5 profili w ramach konta.

Premium – 30 zł / 30 dni

  • Zawiera wszystko z pakietu Polsat Lovers + dodatkowe kanały i treści na żądanie,
  • 160 kanałów: ogólne, filmowe, serialowe, sportowe, dziecięce, informacyjne – 70 stacji z Polsat Lovers oraz 93 dodatkowe, m.in. od BBC, Discovery, AXN, Disney, FX i innych,
  • Wybrane premiery serialowe wcześniej niż w TV,
  • Bogata oferta filmów, seriali, bajek i programów o różnorodnej tematyce,
  • Możliwość oglądania na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzenia 5 profili w ramach konta.

Premium Sport – 50 zł / 30 dni

  • Pełna oferta: wszystko z Premium i Polsat Lovers + najlepszy sport,
  • 180 kanałów, w tym 24 sportowe: Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Eurosport, Polsat Sport, Polsat Sport Extra i inne,
  • Rozgrywki: Liga Europy i Liga Konferencji UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i Europy w siatkówce, Formula 1®, zagraniczne ligi piłkarskie (hiszpańska LaLiga EA Sports, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 McDonald’s), Wimbledon, ATP Tour, Orlen Basket Liga, Orlen Superliga, gale UFC i FEN, PGE Ekstraliga, NFL i wiele więcej.
nullfot. materiały prasowe

Polsat Box Go – pakiety z platformami streamingowymi

W planach jest wprowadzenie możliwości dokupienia, na atrakcyjnych warunkach, dostępu do innych serwisów streamingowych, takich jak Disney+ czy SkyShowtime. Treści z każdego pakietu można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie, z możliwością stworzenia 5 indywidualnych profili.

Polsat Box Go jest dostępny dla każdego - bez dekodera, bez długich zobowiązań i na różnych urządzeniach: smartfonie, telewizorze, tablecie czy komputerze.

Źródło: materiały prasowe

naEKRANIE
naEKRANIE
Tagi:  polsat box go 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 6. Nocny agent (1. sezon) - 605,620,000
-

Nocny agent - kluczowa postać odchodzi z serialu. Nie zobaczymy jej w 3. sezonie

2 Straszny film
-

Czy Straszny film 6 będzie poprawny politycznie? Odpowiedź twórcy zaskoczyła widzów

3 Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja.
-

Nowy zwiastun serialu Marvel Zombies. Epicka bitwa bohaterów z nieumarłym Thanosem

4 Teściowie 2
-

Teściowie 3 w kinach, a my wybieramy najlepsze polskie komedie. Chłopaki nie płaczą, Dzień świra czy Miś?

5 Wiedźmin
-
Plotka

Wiedźmin - wiemy ,kiedy premiera 4. sezonu. Jest konkretna data!

6 Władca Pierścieni vs. Gra o tron
-

Najlepsi pisarze fantasy w historii. Kto pokonał Martina i gdzie jest Sapkowski?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e11

Starożytni kosmici

s21e07

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e11

Na sygnale

s2025e180

Anderson Cooper 360

s23e26

Real Time with Bill Maher

s02e01

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e02

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s01e07
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Colin Trevorrow
Colin Trevorrow

ur. 1976, kończy 49 lat

Jacek Lenartowicz
Jacek Lenartowicz

ur. 1960, kończy 65 lat

Jacqueline Bisset
Jacqueline Bisset

ur. 1944, kończy 81 lat

Jean Smart
Jean Smart

ur. 1951, kończy 74 lat

Nick Vallelonga
Nick Vallelonga

ur. 1959, kończy 66 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

8

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

9

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

10

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV