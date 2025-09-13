Polsat Box Go - telewizja i streaming w jednym. Nowe, proste pakiety w ofercie
Polsat Box Go wprowadza nową pakietyzację, która ułatwia dostęp do telewizji i streamingu. Nowa oferta łączy to, co najlepsze z obu światów, a do wyboru przygotowano trzy pakiety: Polsat Lovers, Premium i Premium Sport.
Jak działają nowe pakiety? To proste - każdy kolejny pakiet zawiera pełną ofertę poprzedniego, rozszerzoną o dodatkowe kanały i treści. W Polsat Box Go, bez dekodera i długich zobowiązań, można oglądać ponad 180 kanałów TV, a także setki filmów, seriali i sport 24/7.
Polsat Box Go – nowe, proste pakiety
Oferta została przygotowana w czytelny i klarowny sposób, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.
Polsat Lovers – 20 zł / 30 dni
- Idealny dla fanów Polsatu i największych kanałów TV,
- 70 kanałów, w tym 22 najpopularniejsze stacje: Polsat, TVN, TVP1, TVP2, Puls, a także kanały Polsatu: Polsat Sport 1-3, Polsat Sport Fight, Polsat News i kanały internetowe,
- Najlepsze programy i seriale z kanałów Polsatu bez reklam,
- Możliwość oglądania na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzenia 5 profili w ramach konta.
Premium – 30 zł / 30 dni
- Zawiera wszystko z pakietu Polsat Lovers + dodatkowe kanały i treści na żądanie,
- 160 kanałów: ogólne, filmowe, serialowe, sportowe, dziecięce, informacyjne – 70 stacji z Polsat Lovers oraz 93 dodatkowe, m.in. od BBC, Discovery, AXN, Disney, FX i innych,
- Wybrane premiery serialowe wcześniej niż w TV,
- Bogata oferta filmów, seriali, bajek i programów o różnorodnej tematyce,
- Możliwość oglądania na 3 urządzeniach jednocześnie i tworzenia 5 profili w ramach konta.
Premium Sport – 50 zł / 30 dni
- Pełna oferta: wszystko z Premium i Polsat Lovers + najlepszy sport,
- 180 kanałów, w tym 24 sportowe: Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Eurosport, Polsat Sport, Polsat Sport Extra i inne,
- Rozgrywki: Liga Europy i Liga Konferencji UEFA, PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i Europy w siatkówce, Formula 1®, zagraniczne ligi piłkarskie (hiszpańska LaLiga EA Sports, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 McDonald’s), Wimbledon, ATP Tour, Orlen Basket Liga, Orlen Superliga, gale UFC i FEN, PGE Ekstraliga, NFL i wiele więcej.
Polsat Box Go – pakiety z platformami streamingowymi
W planach jest wprowadzenie możliwości dokupienia, na atrakcyjnych warunkach, dostępu do innych serwisów streamingowych, takich jak Disney+ czy SkyShowtime. Treści z każdego pakietu można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie, z możliwością stworzenia 5 indywidualnych profili.
Polsat Box Go jest dostępny dla każdego - bez dekodera, bez długich zobowiązań i na różnych urządzeniach: smartfonie, telewizorze, tablecie czy komputerze.
Źródło: materiały prasowe
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1944, kończy 81 lat
ur. 1951, kończy 74 lat
ur. 1959, kończy 66 lat