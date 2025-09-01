Reklama
Wrześniowe megahity w Polsacie. Trylogia Niezniszczalnych, Pojutrze i nie tylko

To koniec wakacji dla niektórych, ale dopiero początek emocji w Polsacie! We wrześniu 2025 roku stacja oferuje seans ekscytujących filmów akcji na czele z trylogią Niezniszczalnych z obsadą napakowaną równie mocno, co ich bohaterzy. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Wrzesień to dla wielu osób miesiąc oznaczający powrót do szkolnych obowiązków. Polsat postanowił osłodzić powrót do szkoły i przygotował ekscytujący rozkład jazdy na wrzesień 2025 roku. Na ekranach telewizorów będzie można obejrzeć m.in. trylogię Niezniszczalnych, czyli swoistych Avengers, ale dla podstarzałych już gwiazd kina akcji z ubiegłego wieku. Do tego Pojutrze, czyli znakomity film katastroficzny z powodzią i epoką lodowcową w tle, a także świeży film z Liamem Neesonem.

Sprawdźcie wszystkie ciekawe tytuły, które pojawią się w ramówce Polsatu we wrześniu 2025 roku.

MEGA HITY

Pojutrze

Emisja: 1 września o 20:30.
Obsada: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward, Tamlyn Tomita, Ian Holm.
Opis fabuły:

Klimatolog Jack Hall jest przekonany, że na skutek globalnego ocieplenia Ziemi grozi nowa epoka lodowcowa, która nadejdzie po wielkiej, globalnej burzy. O nadciągającej katastrofie, stara się przekonać Biały Dom. W tym samym czasie jego siedemnastoletni syn Sam bierze udział w olimpiadzie szkolnej w Nowym Jorku. Nagle temperatura gwałtownie spada, a Manhattan zostaje zalany przez gigantyczną powódź. Sam chroni się w gmachu biblioteki publicznej, skąd udaje mu się dodzwonić do ojca. Jack ma czas, by przekazać mu jedno ostrzeżenie: pod żadnym pozorem nie wychodź na zewnątrz.

Niezniszczalni

Emisja: 8 września o 20:40.
Obsada: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Bruce Willis, Steve Austin, Mickey Rourke.
Opis fabuły:

Film akcji nasycony największą ilość gwiazd-twardzieli w historii kina opowiada o grupie najemników zatrudnionych do obalenia dyktatora w kraju w Ameryce Południowej. Gdy misja rozpoczyna się, zdają sobie sprawę, że nie jest wszystko tak, jak im się wydawało. Zostali uwikłani w niebezpieczną sieć oszustwo i zdrady. Muszą stawić czoło wrogom, ochronić niewinnych i przeżyć.

Niezniszczalni 2

Emisja: 15 września o 20:30.
Obsada: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Liam Hemsworth.
Opis fabuły:

Do znanej nam ekipy dołączają Billy the Kid (Liam Hemsworth) oraz Maggie (Yu Nan). Pan Church (Bruce Willis) zatrudnia Niezniszczalnych do wydawałoby się prostego zadania. Ale gdy sprawy przybierają zły obrót i jeden z nich zostaje brutalnie zabity, Niezniszczalni szukają zemsty, będąc na terytorium wroga. Chcąc odpłacić za śmierć kompana, grupa najemników sieje zniszczenie w siłach wroga.

Niezniszczalni 3

Emisja: 22 września o 20:25.
Obsada: Sylvester Stallone, Jason Statham, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Antonio Banderas.
Opis fabuły:

Conrad Stonebanks (Mel Gibson) to jeden z największych na świecie handlarzy bronią. Zanim przeszedł na ciemną stronę mocy, był jednym z tych, którzy powołali do życia Niezniszczalnych - kierującą się własnym kodeksem honorowym grupę najlepszych na świecie żołnierzy do wynajęcia. Czy drużynie Rossa uda się przechytrzyć dawnego kompana znającego ich na wylot? W realizacji misji wesprze ich kolejna generacja najemników. Nikt nie jest przecież wiecznie młody.

Bez pamięci

Emisja: 29 września o 20:30.
Obsada: Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal, Harold Torres, Ray Stevenson.
Opis fabuły:

Bez pamięci opowiada o zawodowym zabójcy Alexie Lewisie (Liam Neeson), który poluje na jeden z kolejnych celów. Jest on niezwykle efektywny, a jego ofiary mają chwilę, zanim kulka ich zabije. Alex ma jednak problemy w pracy, bo jego wiek sprawia, że jego pamięć szwankuje. Z tego powodu FBI jest coraz bliżej tego, by go dorwać, bo Alex zapomina uporać się z dowodami i szczegóły celów mu się mieszają. Do tego staje się sam celem dla wpływowego gangstera, gdy odmawia zabicia dziecka, bo jest to sprzeczna z jego osobistym kodeksem moralnym.

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
