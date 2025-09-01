Wrześniowe megahity w Polsacie. Trylogia Niezniszczalnych, Pojutrze i nie tylko

fot. materiały promocyjne

Wrzesień to dla wielu osób miesiąc oznaczający powrót do szkolnych obowiązków. Polsat postanowił osłodzić powrót do szkoły i przygotował ekscytujący rozkład jazdy na wrzesień 2025 roku. Na ekranach telewizorów będzie można obejrzeć m.in. trylogię Niezniszczalnych, czyli swoistych Avengers, ale dla podstarzałych już gwiazd kina akcji z ubiegłego wieku. Do tego Pojutrze, czyli znakomity film katastroficzny z powodzią i epoką lodowcową w tle, a także świeży film z Liamem Neesonem.

Sprawdźcie wszystkie ciekawe tytuły, które pojawią się w ramówce Polsatu we wrześniu 2025 roku.

Emisja: 1 września o 20:30.

Obsada: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward, Tamlyn Tomita, Ian Holm.

Klimatolog Jack Hall jest przekonany, że na skutek globalnego ocieplenia Ziemi grozi nowa epoka lodowcowa, która nadejdzie po wielkiej, globalnej burzy. O nadciągającej katastrofie, stara się przekonać Biały Dom. W tym samym czasie jego siedemnastoletni syn Sam bierze udział w olimpiadzie szkolnej w Nowym Jorku. Nagle temperatura gwałtownie spada, a Manhattan zostaje zalany przez gigantyczną powódź. Sam chroni się w gmachu biblioteki publicznej, skąd udaje mu się dodzwonić do ojca. Jack ma czas, by przekazać mu jedno ostrzeżenie: pod żadnym pozorem nie wychodź na zewnątrz.

Emisja: 8 września o 20:40.

Obsada: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Bruce Willis, Steve Austin, Mickey Rourke.

Film akcji nasycony największą ilość gwiazd-twardzieli w historii kina opowiada o grupie najemników zatrudnionych do obalenia dyktatora w kraju w Ameryce Południowej. Gdy misja rozpoczyna się, zdają sobie sprawę, że nie jest wszystko tak, jak im się wydawało. Zostali uwikłani w niebezpieczną sieć oszustwo i zdrady. Muszą stawić czoło wrogom, ochronić niewinnych i przeżyć.

Emisja: 15 września o 20:30.

Obsada: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Liam Hemsworth.

Do znanej nam ekipy dołączają Billy the Kid (Liam Hemsworth) oraz Maggie (Yu Nan). Pan Church (Bruce Willis) zatrudnia Niezniszczalnych do wydawałoby się prostego zadania. Ale gdy sprawy przybierają zły obrót i jeden z nich zostaje brutalnie zabity, Niezniszczalni szukają zemsty, będąc na terytorium wroga. Chcąc odpłacić za śmierć kompana, grupa najemników sieje zniszczenie w siłach wroga.

Emisja: 22 września o 20:25.

Obsada: Sylvester Stallone, Jason Statham, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Antonio Banderas.

Conrad Stonebanks (Mel Gibson) to jeden z największych na świecie handlarzy bronią. Zanim przeszedł na ciemną stronę mocy, był jednym z tych, którzy powołali do życia Niezniszczalnych - kierującą się własnym kodeksem honorowym grupę najlepszych na świecie żołnierzy do wynajęcia. Czy drużynie Rossa uda się przechytrzyć dawnego kompana znającego ich na wylot? W realizacji misji wesprze ich kolejna generacja najemników. Nikt nie jest przecież wiecznie młody.

Emisja: 29 września o 20:30.

Obsada: Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal, Harold Torres, Ray Stevenson.

Bez pamięci opowiada o zawodowym zabójcy Alexie Lewisie (Liam Neeson), który poluje na jeden z kolejnych celów. Jest on niezwykle efektywny, a jego ofiary mają chwilę, zanim kulka ich zabije. Alex ma jednak problemy w pracy, bo jego wiek sprawia, że jego pamięć szwankuje. Z tego powodu FBI jest coraz bliżej tego, by go dorwać, bo Alex zapomina uporać się z dowodami i szczegóły celów mu się mieszają. Do tego staje się sam celem dla wpływowego gangstera, gdy odmawia zabicia dziecka, bo jest to sprzeczna z jego osobistym kodeksem moralnym.