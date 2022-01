Polscy youtuberzy będą musieli zgłosić się do KRRiT i opłacać składki PISF

Źródło: Pixabay

Serwis Komputer Świat zwrócił uwagę na ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1676) , która zaowocuje nałożeniem podatku na część twórców internetowych. Zgodnie z jej zapisami podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz dostawcy platform udostępniania wideo muszą poinformować Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o prowadzeniu działalności zarobkowej. Do tego grona zaliczają się także polscy youtuberzy, którzy monetyzują swoje filmy.

Na stronie rządowej przypominającej o konieczności złożenia oświadczenia do 1 lutego 2022 roku nie znajdziemy bezpośredniej wzmianki o nałożeniu nowego podatku na youtuberów. Stosowne sformułowanie pojawia się jednak w pliku załączonym do tego komunikatu. W dokumencie zatytułowanym Informacja o obowiązku wpisu do wykazu dla podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz dla dostawców platform udostępniania wideo możemy przeczytać, że:

świadczona w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej;

polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu;

katalog jest ustalony przez podmiot dostarczający usługę. Za audiowizualne usługi medialne na żądanie w rozumieniu ustawy o radiofonii telewizji można uznać tylko te usługi, które spełniają wszystkie przesłanki określone w art. 4 pkt 6a ustawy o radiofonii i telewizji. Zgodnie z art. 4 pkt 6a ustawy, audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa medialna: Po spełnieniu w/w kryteriów za audiowizualne usługi medialne na żądanie mogą być uznane usługi świadczone przy wykorzystaniu platform udostępniania wideo np. tzw. kanały oferowane na platformie YouTube.

Zapisy nie pozostawiają złudzeń co do osób, które zobowiązano do wniesienia składki do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ustawodawca wprost stwierdza, że twórcy kanałów na platformie YouTube wpisują się w grono podmiotów objętych tym obowiązkiem. A to oznacza, że będą musieli podzielić się swoimi zarobkami i przekazać 1,5% przychodów ze swojej działalności na rzecz PISF-u.

