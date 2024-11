Dafne Keen powróci do MCU? Aktorka jest zainteresowana!

fot. Marvel

Z okazji premiery Deadpool & Wolverine na Disney+, Moviefone udostępnił ekskluzywny wywiad z Dafne Keen. Aktorka wcieliła się w postać Laury w tegorocznym hicie, ale jej postać zadebiutowała już w Logan: Wolverine. Zasugerowała, że chętnie zagrałaby jeszcze w jakieś produkcji MCU.

Dafne Keen – powrót w MCU

Aktorka przyznała w wywiadzie, że "naprawdę ma nadzieję, że dostanie telefon... nawet na mały, głupi epizod", jeśli chodzi o jej potencjalne zagranie w MCU.

Mówiłam to trylion razy, grałabym Laurę przez resztę mojego życia i byłabym zadowolona. To najbardziej niesamowita postać do zagrania.

Na razie nie potwierdzono pojawienia się Keen w żadnej z nadchodzących produkcji w MCU, więc trudno ocenić, jakie są szanse na jej debiut w uniwersum. Póki co możemy cieszyć się jej rolą, oglądając Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine – fabuła, gdzie oglądać

Dochodzacy do siebie Wolverine spotyka pyskatego Deadpoola, z którym łączy siły, by stawić czoła wspólnemu wrogowi.

Film jest już dostępny na platformie Disney+.