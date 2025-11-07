Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najmocniejsze polskie filmy – najbardziej poruszające i brutalne produkcje, które zostają z widzem na długo

W kinach zadebiutował właśnie Dom dobry - kolejny szokujący obraz Wociecha Smarzowskiego, skupiający się na tematyce przemocy domowej. W związku z premierą postanowiliśmy stworzyć zestawienie najbardziej wstrząsających polskich obrazów.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  polskie filmy 
dom dobry
Dom dobry/Wszyscy jesteśmy Chrystusami/Zabawa zabawa fot. materiały promocyjne
Reklama

Nie będzie zapewne zaskoczeniem, że w zestawieniu najmocniejszych polskich filmów pojawia się niemal pełna filmografia Wojciecha Smarzowskiego. To twórca, który od lat konsekwentnie sięga po tematy najtrudniejsze, najbardziej bolesne i społeczne – i robi to z pełną bezkompromisowością. Widz, który kupuje bilet na jego film, wie, że nie idzie na kino „ku odprężeniu”, lecz na brutalny zjazd w stronę tematów, o których wiele produkcji wolałoby milczeć. Może kiedyś nadejdzie dzień, w którym Smarzowski zrealizuje komedię romantyczną lub efektowne kino gatunkowe – ale w jego dotychczasowej twórczości dominuje ciężar, realizm i emocjonalny cios.

Warto jednak pamiętać, że „mocne polskie kino” nie zaczyna się i nie kończy na Smarzowskim. Polska kinematografia od dekad tworzyła filmy głęboko zanurzone w społecznych diagnozach, traumach i psychologicznej wiwisekcji. Można wręcz postawić tezę, że właśnie w takiej estetyce – surowej, refleksyjnej i niełatwej w odbiorze – jesteśmy najbardziej rozpoznawalni i wiarygodni.

Poniżej przedstawiamy nasz wybór najmocniejszych polskich filmów tego typu. To kino wymagające, intensywne, ale jednocześnie niezwykle wartościowe i artystycznie znaczące.

Najmocniejsze polskie filmy

Demon (2015)

Podczas wesela na wsi w Polsce dochodzi do dziwnych zdarzeń, gdy pan młody zaczyna zachowywać się coraz bardziej irracjonalnie, jakby został opętany przez ducha sprzed lat.

arrow-left
Demon (2015)
fot. materiały promocyjne
arrow-right

 

Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  polskie filmy 
dom dobry
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Stranger Things 5. sezon Will
-

Pierwsze pięć minut 5. sezonu Stranger Things. Wiemy, co robił Will po Drugiej Stronie

2 Bone Lake
-

Festiwalowy horror z 2024 roku w końcu pojawi się w polskich kinach. Kiedy premiera?

3 Jennifer Lawrence
-

Panna Piggy dostanie swój pierwszy film. Inspiracją „cancel culture” i lockdown

4 Nocny recepcjonista - 2. sezon
-

Teaser 2. sezonu Nocnego recepcjonisty. Tom Hiddleston wraca do akcji po 9 latach!

5 It Ends With Us
-

Kolejna runda w walce Lively vs. Baldoni. W grę wchodzi gigantyczne odszkodowanie

6 Biegnij!
-

Sarah Paulson słynną seryjną morderczynią w Potworach? Za tę rolę Charlize Theron dostała Oscara

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e05

Chirurdzy

s24e07

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e05

9-1-1

s21e17

Starożytni kosmici

s16e13

SpongeBob Kanciastoporty

s16e14

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e216

Moda na sukces

s33e07

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lindsay Duncan
Lindsay Duncan

ur. 1950, kończy 75 lat

Yunjin Kim
Yunjin Kim

ur. 1973, kończy 52 lat

Judy Parfitt
Judy Parfitt

ur. 1935, kończy 90 lat

Lucas Neff
Lucas Neff

ur. 1985, kończy 40 lat

Adam Devine
Adam Devine

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV