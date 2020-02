Polskie filmy nominowane do Oscara [GALERIA]

Jak się okazuje Polska jest prawdziwym hegemonem, swoistym kinowym przodownikiem pracy, jeśli chodzi o oscarowe nominacje w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy (kiedyś nieanglojęzyczny). Otóż od 2011 do 2020 roku produkcje z naszego rodzimego rynku otrzymały 4 nominacje do statuetki złotego rycerza, w tym jedna z nich (Ida w 2015 roku) została zamieniona na nagrodę. W poniższej galerii postanowiliśmy Wam przybliżyć wszystkie, polskie filmy, które zostały uhonorowane nominacją przez Akademię. Obok tytułów produkcji znajdziecie takie dane jak reżyser, rok nominacji i kategorie nominacji (jak wiadomo w niektórych przypadkach nie był to tylko Najlepszy Film Międzynarodowy lub Nieanglojęzyczny).

Nóż w wodzie (1964) reż Roman Polański, Najlepszy Film Nieanglojęzyczny