Oscary 2020: 10 najlepszych momentów gali

Oscary 2020 - za nami 92. ceremonia rozdania najważniejszych nagród w świecie kina, która odbyła się w Los Angeles. Choć wiele wskazywało na to, że będzie to gala wyjątkowo przewidywalna, Amerykańska Akademia Filmowa postanowiła nas zaskoczyć. Joon-ho Bong został uznany za najlepszego reżysera, Parasite zatriumfował w kategorii najlepszy film. Tak, to pierwszy przypadek w historii, gdy obraz nieanglojęzyczny dobył statuetkę.

Dlatego też od niego zaczniemy listę najlepszych i najfajniejszych momentów gali! Kolejność przypadkowa.

Oscary 2020: najlepsze momenty gali

1. Joon-ho Bong triumfuje i zmienia historię!



2. Wszystkie kobiety są superbohaterkami - słowa Sigourney Weaver, gdy wraz z Brie Larson i Gal Gadot wręczała Oscara w kategorii najlepszej piosenki Eltonowi Johnowi i Berniemu Taupinowi.

https://twitter.com/noradominick/status/1226712415880011778

3. Taika Waititi chowa Oscara pod fotelem. Za małe kieszenie...



4. Joaquin Phoenix po zgarnięciu statuetki za Najlepszą rolę pierwszoplanową (co chyba nikogo nie zaskoczyło) wcina wraz z Rooney Marą wegańskie burgery. Radość. Świetne zdjęcie.



5. Eminem po 18. latach od zgarnięcia Oscara wpada na scenę. Lose yourself!



6. Brad Pitt tanecznym krokiem wchodzi na scenę, by zgarnąć swojego pierwszego aktorskiego (dotychczas zgarnął jedynie producenckiego) Oscara. Nareszcie!



7. Polacy na Oscarach - znowu! Nagrody nie było, ale nominacja robi już naprawdę dużo. Reprezentacja mocna. A oto Bartosz Bielenia z ekipą i jego słowiański przykuc.



8. Spike Lee, kultowy reżyser, który potrafi w znakomity sposób zobrazować historię czarnoskórej Ameryki, swoim garniturem oddał hołd Kobe'emu Bryantowi. Ściślej mówiąc, był to fioletowy garnitur z żółtymi lamówkami i numerem koszykarza (24) umieszczonym na plecach oraz klapach marynarki.

https://twitter.com/THR/status/1226642829595693056

9. Natalie Portman również urzekła swoją stylizacją, która posłużyła jej do... manifestacji. Na jej czarnym płaszczu wyszyte były nazwiska reżyserek pominiętych w oscarowych nominacjach, a były to m.in. Lorene Scafaria, Lulu Wang, Greta Gerwig czy Céline Sciamma.



10. Maya Rudolph i Kristen Wiig pokazują, ekhem, aktorskie umiejętności. Złoto.



Oscary 2020: najczęściej tweetowane momenty

Co najbardziej ciekawiło użytkowników twittera, jeśli chodzi o galę Oscarów 2020?

Momenty:

1. Parasite wygrywa

2. Joaquin Phoenix otrzymuje nagrodę za Jokera

3. Bong Joon-ho najlepszym reżyserem

4. Renee Zellweger wygrywa nagrodę za Judy

5. Występ Eminema

Gwiazdy:

1. Bong Joon-ho

2. Joaquin Phoenix

3. Eminem

4. Brad Pitt

5. Natalie Portman

Filmy:

1. Parasite

2. Joker

3. Pewnego razu... w Hollywood

4. Jojo Rabbit

5. Toy Story 4