Południowokoreańska stacja telewizyjna MBN zatrudniła algorytm w roli prezentera

Źródło: MBN News

W dobie wszechobecnego internetu zatrudnianie ludzkich prezenterów może wydawać się zbytecznym wydatkiem. Najgorętsze informacje w pierwszej kolejności pojawią się na witrynach informacyjnych, przez co programy newsowe w dużej mierze tracą swoją siłę przebicia. Mimo to stacje wciąż zatrudniają prezenterów, gdyż osobowość konkretnych dziennikarzy wciąż przyciąga wielu widzów przed ekrany. Ale wkrótce zatrudnianie człowieka do prowadzenia programów informacyjnych może okazać się zbędne, gdyż jego rolę zajmie algorytm napędzany sztuczną inteligencją.

Chińska agencja informacyjna Xinhua już pod koniec 2018 roku pokazała światu wirtualnego prezentera, trójwymiarowy model człowieka renderowany w czasie rzeczywistym, który był zdolny do wypowiadania zaprogramowanych treści. Teraz po podobną, acz nieco bardziej zaawansowaną technologię sięgnęła południowokoreańska stacja MBN.

AI Kim jest pierwszą wirtualną prezenterką napędzaną przez sztuczną inteligencję, która zadebiutowała w południowokoreańskiej telewizji i nie wygląda tak nienaturalnie, jak jej chiński odpowiednik. Na poniższym nagraniu można zobaczyć, jak wypadła podczas pracy:

Nowa pracownica powstała na bazie wyglądu prezenterki Jim Ju-ha, która pracuje w stacji MBN. Do stworzenia tego wirtualnego awatara wykorzystano 10 godzin nagrań, które zostały poddane dogłębnej analizie przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego. W trakcie szkolenia oprogramowanie nauczyło się głosu prezenterki, jej mimiku twarzy, sposobu układania ust a nawet mowy ciała. Tak powstał model zdolny do wiernego naśladowania ludzkiego reportera przy pracy.

Dzięki takim algorytmom zatrudnianie ludzi do prowadzenia wiadomości telewizyjnych stanie się zbędne. Sztuczna inteligencja będzie mogła prowadzić programy informacyjne przez 24 godziny bez przerwy. Jeśli technologia tego typu upowszechni się, stacje telewizyjne będą mogły zaoszczędzić spore sumy na zatrudnieniu personelu.