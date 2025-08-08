Porzucony - Nowy dramat na Netflixie. Historia byłego więźnia, który układa swoje życie.

Netflix

Reklama

Porzucony to nowy dramat, który zmierza na Netflixa. Serial, będzie opowieścią o rodzinnych sekretach i trudnej walce o nowe życie. Głównym bohaterem jest mężczyzna, który po latach spędzonych w więzieniu musi na nowo poukładać swoje życie, a w tym samym czasie na głowę spadają mu obowiązki opieki nad dzieckiem.

Porzucony - zwiastun

Baran to mężczyzna, którego złamana dusza wciąż nosi blizny i nie zdołał ich zagoić nawet upływający czas. Po opuszczeniu więzienia — do którego trafił, biorąc winę za czyn popełniony przez brata — stara się rozpocząć życie od nowa. Choć jego droga nigdy nie była usłana różami, a przyszłość nie zapowiada się łatwiej, Baran nie traci nadziei. Remont wymarzonego warsztatu, napięcia rodzinne oraz obecność bratanicy Lidyi, która stopniowo przełamuje jego emocjonalny mur, stają się fundamentem nowego początku. Pomimo trudności, to właśnie walka o Lidyę i samego siebie daje mu siłę, by uporządkować swoje życie i zmierzyć się z ranami z przeszłości.

Serial został wyreżyserowany przez Çağrı Vilę Lostuvalı, a za scenariusz odpowiadają Deniz Madanoğlu i Murat Uyurkulak. Producentem filmu jest Onur Güvenatam, a za realizację odpowiada wytwórnia OGM Pictures. W głównych rolach występują Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahim Can Kapkap oraz Ercan Kesal.

Premiera produkcji nastąpi 22 sierpnia.