Posiadacze starszych konsol na Dziedzictwo Hogwartu będą musieli poczekać dłużej

Już wszystko stało się jasne. Także i posiadacze konsol minionej generacji oraz właściciele Nintendo Switch mogą oddzierać kartki z kalendarza, odliczając do premiery gry Dziedzictwo Hogwartu. Twórcy podali daty ukazania się produkcji także dla tych platform, więc w tym temacie już wszystko stało się jasne.

Swoisty "wczesny dostęp" do produkcji otrzymają właściciele konsol PS5, Xbox Series X/S oraz komputerów PC. Dla nich gra dostępna będzie od 10 lutego. Kilka miesięcy dłużej będą musieli poczekać Ci z Was, którzy jeszcze trzymają konsole PS4 i Xbox One i aktualnie nie myślą o przesiadce na nowszą generację. Dla nich Hogwart otworzy się 4 kwietnia. Jeszcze dłużej na swoją kopię gry będą musieli poczekać właściciele Nintendo Switch. Tam premiera Dziedzictwa Hogwartu planowana jest dopiero na 25 lipca, a więc wydawca celuje na tej platformie w sam środek wakacji.

