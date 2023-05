Hogwarts Legacy na Nintendo Switch znowu opóźnione. Jest nowa data premiery

fot. WBIE

Wydawca gry Hogwarts Legacy rozdzielał premiery tytułu na poszczególnych platformach. Gra na PC i aktualnej generacji konsol ukazała się najwcześniej. Dłużej czekali posiadacze PS4 i Xbox One, którzy do wirtualnego Hogwartu mogli przenieść się dopiero na początku maja. W wakacje do zabawy mieli dołączyć właściciele Nintendo Switch, ale ta data już nie obowiązuje.

Wydawca poinformował, że nową datą wydania gry na Nintendo Switch jest 14 listopada. Odległy to termin, gdy zestawimy go z dniem 25 lipca, kiedy to gra na "pstryku" miała się ukazać. Dokładnych powodów opóźnienia nie podano, jednak z treści wiadomości na Twitterze wynika, że chodzi o dbałość końcowego produktu.

Wiemy, że fani nie mogą się doczekać gry na Switchu, dlatego zapewnienie jak najlepszych wrażeń jest naszym najwyższym priorytetem. Dziękujemy za waszą cierpliwość - napisano na twitterowym profilu gry.

https://twitter.com/HogwartsLegacy/status/1657037950494941187

Twórcy i wydawca nie muszą jednak martwić się wynikami finansowymi i już mają powody do zadowolenia. Z najnowszych doniesień wynika, że wersja na PC, PS5 i Xbox Series sprzedała się w nakładzie przekraczającym 15 milionów egzemplarzy i zarobiła ponad miliard dolarów.