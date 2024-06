Tych postaci nie zobaczymy prędko w MCU. Co z Young Avengers?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od dawna mówiło się o stworzeniu w MCU drużyny młodych superbohaterów, czyli Young Avengers. Marvels z zeszłego roku zdawało się to sugerować, a kolejne plotki od Alexa Pereza potwierdzają zamiary Kevina Feige i spółki. Jego zdaniem film o grupie młodych superbohaterów miałby się pojawić przed kolejnym Thorem, Avengersami i filmem o Scarlet Witch. Kto jego zdaniem pojawi się w ekipie?

MCU - kto może się pojawić w Young Avengers?

Hulking i Wiccan to para superbohaterów, która cieszy się sporą popularnością w komiksach i stanowi ważną reprezentację dla osób LGBTQ+. Zdaniem Pereza obu możemy zobaczyć w nadchodzącym filmie:

Billy nie jest jeszcze nawet Wiccanem, ale bądźcie cierpliwi. Spodziewam się, że spotkają się w filmie o Young Avengers.

Podzielił się też nadziejami w związku z pozostałymi członkami:

Ironheart byłaby świetnym dodatkiem. Powiedziałbym też o Kid Lokim, bo jest to jedyny, który przyszedł mi do głowy. On i Patriot. I może Billy oraz Tommy, choć oni nie są jeszcze w pełni przedstawieni w MCU. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, czy te wątki pójdą gdzieś dalej.

MCU - tych postaci prędko nie zobaczymy

Alex Perez zaprzeczył również wielu poprzednim doniesieniom i ostudził zapał fanów jeśli chodzi o zobaczenie niektórych z postaci w najbliższej przyszłości w świecie Kinowego Uniwersum Marvela. Jego zdaniem nie ma szans na powrót Cloak i Dagger czy Runaways. Uważa też, że żadna wersja Iron Fista nie pojawi się w drugiej części Shang-Chiego. Natomiast Marvel ma duże plany na Yelenę Belovą, w którą wciela się Florence Pugh:

Wyobrażam sobie, że będzie połączeniem Kapitana Ameryki i Nicka Fury'ego. To byłby naturalny rozwój postaci dla niej, żeby dowodzić drużyną.